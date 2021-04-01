Шансы на поездку в Токио у чувашских борцов еще остаются

Борцы вольного стиля из Чувашии Сергей Козырев и Вероника Чумикова поборются за путевки на Олимпийские игры в Токио на лицензионном турнире «Последний шанс», который пройдет в Болгарии с 6 по 9 мая, сообщили в Минспорте Чувашии. Сергей Козырев будет участвовать в соревнованиях в весовой категории до 125 кг. Своими ожиданиями от выступления борца из Чувашии поделился главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев: «На чемпионате Европы в Варшаве Сергей Козырев получил отличный опыт, и мы надеемся, что у нас будет олимпийская лицензия в супертяжелом весе».

В свою очередь Вероника Чумикова будет бороться за путевку на Олимпиаду в весе до 57 кг. Сейчас женская сборная России по вольной борьбе ведет подготовку к состязаниям в Алуште (Крым). Для завоевания лицензий на Олимпийские игры борцам необходимо попасть в финал соревнований в Болгарии.