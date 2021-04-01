Спортсмен из Чувашии Сергей Козырев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе

В Варшаве проходит чемпионат Европы по вольной борьбе. В составе нашей национальной команды в весовой категории до 125 кг выступает представитель Чувашии Сергей Козырев. О победе спортсмена на чемпионате России «СЧ» рассказывала.

Свой путь на турнире Сергей Козырев начал со схватки в 1/4 финала против представителя Украины Александра Хоцяновского. Спортсмен из Чувашии в упорной по накалу битве смог одержать победу со счетом 9:7. На стадии полуфинала Сергею Козыреву противостоял борец из Венгрии Даниэль Лигети – эта схватка для представителя Чувашии сложилась несравнимо легче, и в итоге он одержал победу со счетом 10:0. В битве за золотую медаль Сергей Козырев сразится с Тахой Акгулом из Турции – финальная схватка состоится вечером 21 апреля.