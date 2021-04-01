Имена самых ярких женщин Чувашии назовут в День республики

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Деловая леди и заботливая мама, отменная хозяйка и высококлассный специалист в любой сфере – только женщина способна сочетать все эти роли одновременно. Активных, целеустремленных и талантливых представительниц прекрасной половины человечества приглашают принять участие в первом республиканском конкурсе «Я – женщина». Его проводят Союз женщин Чувашии и Фонд развития Чувашии «Перле».

Организаторы конкурса предлагают милым девушкам и дамам независимо от профессии и возраста поделиться секретами успеха и рассказать, как им удается совмещать дом, работу и общественные заботы. Для участия в конкурсе необходимо подготовить видеопрезентацию — ролики принимаются до 25 мая. Победительниц конкурса будут чествовать на Красной площади в День республики, 24 июня. Председатель конкурса Наталья Николаева уверена, что конкуренция ожидается серьезная – Чувашия всегда славилась своими женщинами.

Наталья Николаева, председатель Союза женщин Чувашии:
«Уважаемые коллеги! Дорогие подруги! Республиканский женсовет приглашает вас для участия в первом конкурсе «Я — женщина». В годы Великой Отечественной войны на хрупкие плечи чувашских женщин легли огромные заботы в тылу по защите Отечества. Наши бабушки и матери выстояли. Защитили свои дома и детей, воздвигнув Сурский рубеж. И сейчас, в мирное время, пожалуй, нет отрасли, в которой бы мы ни трудились, одновременно воспитывая детей, храня домашний очаг, занимаясь общественной работой и организуя полезный и познавательный досуг. Кто вы — героини сегодняшнего дня? Расскажите о себе, участвуя в конкурсе «Я — женщина».
Наталия Партасова, председатель Общественного совета при Главе Чувашии:
«Дорогие друзья! Я как председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики очень много езжу, встречаюсь в районах, городах республики с интересными людьми. И с гордостью могу сказать, что наши женщины — труженицы, заботливые мамы, любящие жены, играют огромную роль в социально-экономическом развитии Чувашии. Приглашаю всех, кто гордится своими успехами и готов ими поделиться, к участию в конкурсе «Я — женщина». Страна должна знать своих героинь!»
Опубликовано: 16 апреля 2021 г.


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