Имена самых ярких женщин Чувашии назовут в День республики

Деловая леди и заботливая мама, отменная хозяйка и высококлассный специалист в любой сфере – только женщина способна сочетать все эти роли одновременно. Активных, целеустремленных и талантливых представительниц прекрасной половины человечества приглашают принять участие в первом республиканском конкурсе «Я – женщина». Его проводят Союз женщин Чувашии и Фонд развития Чувашии «Перле».

Организаторы конкурса предлагают милым девушкам и дамам независимо от профессии и возраста поделиться секретами успеха и рассказать, как им удается совмещать дом, работу и общественные заботы. Для участия в конкурсе необходимо подготовить видеопрезентацию — ролики принимаются до 25 мая. Победительниц конкурса будут чествовать на Красной площади в День республики, 24 июня. Председатель конкурса Наталья Николаева уверена, что конкуренция ожидается серьезная – Чувашия всегда славилась своими женщинами.