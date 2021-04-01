ПАВЕЛ ДАНИЛОВ

заместитель председателя правительства — и.о. министра строительства Чувашии

«В последние годы муниципальные образования Чувашской Республики принимают участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. У нас есть

4 победителя — это Ядрин, Алатырь, Канаш и Мариинский Посад. Но часть населенных пунктов, входящих в «опорный каркас» Чувашской Республики, к сожалению, не могут участвовать в конкурсе.

Я говорю о городе Новочебоксарске и поселках городского типа. Мы вышли с ходатайством на федеральную комиссию конкурса о возможности участия в конкурсе поселков городского типа и городов с населением более 100 тысяч человек».