Путевки в лагеря в Чебоксарах разобрали за час

В минувшую субботу, ровно в 9 утра стартовала заявочная кампания в чебоксарские загородные лагеря. И завершилась она тоже в субботу. Ближе к полудню на страничке Управления образования столичной администрации в Инстаграме появилась информация, что уже через час, в 10 часов, запись была завершена «в связи с оформлением заявок на 100%».

Прием заявлений от родителей вели более 250 операторов во всех школах города. Вот уже несколько лет, напомним, заявки на летний отдых в Чебоксарах регистрируют в единой автоматизированной системе «Е-услуги». Родителям она хорошо знакома по записи ребенка в первый класс. Как отмечают в столичном управлении образования, система работала без сбоев, а по всем вопросам родители и законные представители оперативно получали ответы как в самих школах, так и по телефону «горячей линии».

Спокойно и организованно прошла запись и непосредственно в школах. Если в одних учебных заведениях родители заранее составляли предварительные списки желающих попасть в лагерь, то в других подходили по «живой» очереди. Не обошлось и без ночных дежурств под дверями некоторых школ — чтобы ребенок наверняка попал в любимый лагерь, мамы и папы занимали очередь еще с вечера.

КСТАТИ Наибольшее количество заявок на приобретение путевок оформили в гимназиях № 4, 5, 46, лицеях № 3, 4, 44 и школах № 6, 43, 47, 59, 61, 65. До 37 тысяч школьников охватят разными формами отдыха в Чебоксарах этим летом.

В этом году летняя оздоровительная кампания в детских лагерях Чувашии должна начаться по расписанию — 1 июня. И родители, и дети, и сами лагеря ждут ее с особенным нетерпением — год назад, напомним, из-за ситуации с пандемией коронавируса в детских здравницах так и не дождались ребятишек.

Летом школьники Чебоксар смогут отдохнуть только в трех муниципальных загородных лагерях: «Березке», «Бригантине», «Волне», а также в пришкольных лагерях. Как отметил начальник Управления образования Дмитрий Захаров, всего будет семь смен. Они будут профильные, продолжительностью 10-11 дней, а вот обычной, трехнедельной сменой, станет только вторая — она пройдет с 24 июня по 14 июля. Заполнены лагеря будут лишь на 75% — такова рекомендация Роспотребнадзора, но если эпидситуация в республике позволит, наполняемость может быть увеличена.

Всего за лето в муниципальных загородных лагерях отдохнут около трех тысяч мальчишек и девчонок из Чебоксар. А вот родителей на территорию здравниц не пустят — все смены пройдут без родительских дней. Исключение составят обладатели сертификата вакцинированного от COVID-19 — в этом случае родителям разрешат повидаться с детьми в специально отведенном для этого месте.

Фото Максима Васильева из архива редакции

В прошлом году оздоровительная кампания в детских лагерях республики так и не состоялась. Решение далось тяжело, но безопасность и здоровье школьников были важнее.