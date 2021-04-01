В Чувашии подвели итоги Тотального диктанта и наградили отличников акции

В числе пятнадцати победителей — девятиклассница, менеджеры по продаже мототехники и по работе с клиентами…

Среди получивших заветную фирменную кружечку и сертификат — сразу две пятикратные «отличницы». Менеджер по продаже мототехники Татьяна Семенова хоть и получает из года в год пятерки, скромно признается, что ей еще есть куда стремиться. Филолог по образованию, в прошлом она десять лет посвятила работе корректора в типографии, поэтому текст диктанта ей не показался сложным. Разве что в одном-двух местах могли возникнуть вопросы в пунктуации.

Впрочем, далеко не все отличники — выпускники филфака. Первый же свой диктант написала на пятерку девятиклассница Ангелина Скобелева из чебоксарского лицея № 2. Как призналась сама школьница, в будущем она мечтает связать свою жизнь с медициной и усердно изучает биологию и химию. Что не мешает ей получать четверки и пятерки по русскому языку. В работу Ангелины закралась только одна ошибка, орфографическая, и ту девушка исправила сама.

АНДРЕЙ ОБЖОГИН, региональный координатор акции «Тотальный диктант»: «Радует, что все мы потихонечку оживаем от коронавируса и возвращаемся в привычное русло. В этом году больше людей приняли участие в акции «Тотальный диктант», и стало больше отличников по сравнению с предыдущим годом. С радостью ждем всех в следующем году на юбилейном для нашего города Тотальном диктанте. Давайте напишем его вместе!»

Немало отличников было и среди иностранных студентов, написавших диктант TruD, четверокурсница филфака Полдузхан Курбанбаева из Туркменистана третий год подряд набирает сто баллов. Русский язык девушке дается легко, в дальнейшем она мечтает стать учительницей и преподавать любимый предмет у себя на родине. Будущий педагог уже успела провести свой первый урок среди школьников и у иностранных студентов на подготовительных курсах.

Держит марку и полиглот из Туниса Бузайен Имед, который пишет TruD каждый год. В этот раз будущий медик также набрал сто баллов и получил заветный трофей в виде фирменной кружки и долгожданного сертификата.

ПРОВЕРКА

Ева Даласкина собирает ошибки

По словам председателя городской экспертной комиссии Тотального диктанта Надежды Федоровой, участники диктанта чаще всего допускали ошибки в словах «как будто» — пытались добавить дефис. А в слове «стоп-кадров», наоборот, дефис часто терялся. Трудно давалось им написание слова «комбинезончик», почему-то с маленькой буквы писали «в Прибалтике», затруднялись в количестве букв «л» в слове «аллеи» и добавляли лишнюю «р» к слову «коридоры».

Не забывали участники Тотального диктанта и про пунктуационные ошибки: запятые появлялись там, где должны быть другие знаки препинания, и наоборот, двоеточие или тире ставились там, где должна была быть запятая. А также в предложениях, где запятая должна была стоять по праву, — она не появлялась вообще.

Но не только орфография и пунктуация выявилась при проверке бланков Тотального диктанта. Снова в деле оказалась легенда Тотального диктанта — Ева Даласкина (в 2015 году один из диктаторов произнес: «Сейчас мы напишем текст Е. Водолазкина», а кто-то из участников акции написал имя автора как «Ева Даласкина». С тех пор все «нелепицы» и «ослышки», которые обнаруживали проверяющие, приписывали этой вымышленной «авторессе»). Нынче коллекция акции грамотности пополнилась новыми опусами: так, облупленные подъезды стали «обугленными», гитарное бренчание стало «ворчанием», а подвенечное платье с чьей-то легкой руки превратилось в «поберечное». «Сменила» профессию и главная героиня текста: из беглого онколога она стала «андрологом», по совместительству еще и «бедным»…

Фото Максима Васильева

По традиции награждение отличников Тотального диктанта и участников формата «TRud» прошло в новом корпусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова.