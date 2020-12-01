Из торгового павильона в Кугесях похитили 4 коробки с новогодними подарками

Сотрудниками полиции задержан злоумышленник, взломавший в поселке Кугеси торговый павильон.

Как сообщили в МВД по Чувашии, сообщение о краже в торговой точке по улице Первомайской поступило утром 9 декабря. Преступник проник в магазин ночью, сломав пластиковое окно, и похитил четыре коробки с новогодними подарками, а также кассовый ящик с деньгами на сумму 5 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленника и задержать его. Похитителем оказался ранее неоднократно судимый житель поселка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.