Продолжается прием работ на конкурс эскизов медали в честь 80-летия строительства Сурского рубежа

Администрацией Главы Чувашской Республики проводится конкурс на разработку эскиза памятной медали, посвященной 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Конкурсные материалы принимаются по 28 декабря 2020 года по рабочим дням с 8.00 до 17.00 (за исключением перерыва на обед с 12.00 до 13.00) по адресу: 428004, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 10, 13 эт., каб. 1 (Управление государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашской Республики), (8352) 62-15-18, 64-20-26, kadr@cap.ru.

Подробная информация размещена на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети интернет на баннере «Памятная медаль, посвященная 80-летию строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей.