Детский Акатуй оценили в Минкультуры страны

В Москве, в Доме Пашкова состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров первого конкурса лучших проектов «Дом культуры. Новый формат», организованного Минкультуры России. Итоги его, кстати, подвели еще в июне, но на награждение лучших собрали только в декабре. Всего на конкурс поступило 172 заявки из 77 регионов страны. Среди них не затерялся проект «Республиканский фестиваль-квест «Ача-па́ча Акатуйе» («Детский Акатуй»), заявленный клубной системой города Чебоксары — в номинации муниципального уровня он занял третье место. Как отметили члены жюри, важным элементом этого проекта стала трансформация выбранных площадок в интерактивные площадки-квесты, а также создание комфортных пространств для проведения мастер-классов по чувашской вышивке и изготовлению тряпичных кукол, обучению игре на шумовых инструментах, чувашским народным танцам и так далее.
Опубликовано: 9 декабря 2020 г.
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