Олег Николаев призвал поддержать чувашский шартан на конкурсе «Вкусы России»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Национальное чувашское праздничное блюдо – шартан – представил на конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсорюза».

Чувашский шартан на сегодня занимает 6 место конкурса продуктовых брендов. За неделю всенародного онлайн-голосования он собрал более 8600 рейтинговых голосов.

«Наш шартан имеет великолепную возможность занять первое место», – сказал Олег Николаев.

Поддержать чувашские бренды голосованием можно до 2 декабря на сайте конкурса «Вкусы России». Кстати, он проводится впервые, и участвуют в нем более 500 региональных продуктов питания из 79 регионов России.

Напомним, качество и уникальность шартана, которую производит производственная цепочка потребкооперации, ровно два года назад оценил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он в Чувашии принимал участие в расширенном заседании Совета Центросоюза России.

Опубликовано: 27 ноября 2020 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.