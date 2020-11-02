Олег Николаев призвал поддержать чувашский шартан на конкурсе «Вкусы России»

Национальное чувашское праздничное блюдо – шартан – представил на конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсорюза».

Чувашский шартан на сегодня занимает 6 место конкурса продуктовых брендов. За неделю всенародного онлайн-голосования он собрал более 8600 рейтинговых голосов.

«Наш шартан имеет великолепную возможность занять первое место», – сказал Олег Николаев.

Поддержать чувашские бренды голосованием можно до 2 декабря на сайте конкурса «Вкусы России». Кстати, он проводится впервые, и участвуют в нем более 500 региональных продуктов питания из 79 регионов России.

Напомним, качество и уникальность шартана, которую производит производственная цепочка потребкооперации, ровно два года назад оценил депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Он в Чувашии принимал участие в расширенном заседании Совета Центросоюза России.