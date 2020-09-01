Стали известны победители республиканского конкурса «Управленческая команда»

На торжественной церемонии награждения финалистов и полуфиналистов республиканского конкурса «Управленческая команда» часто повторялись слова «таланты» и «будущее». Наверное, эти понятия очень востребованы в сегодняшней жизни нашей республики.

О важности конкурса и его перспективах говорит тот факт, что в состав экспертной комиссии вошли представители научных, образовательных и иных организаций, общественных объединений, бизнес-сообщества, эксперты в сфере оценки персонала. Столь разноплановые специалисты должны были разглядеть в участниках тех, кто в полной мере обладает лидерскими качествами и управленческими компетенциями. Тех, кто пройдя все конкурсные отборы, может быть привлечен на управленческие должности в социальной, экономической и общественно-политической сферах.

«Не сомневаюсь, что вы являетесь людьми целеустремленными, людьми, которые никогда не сдаются перед трудностями и рассматривают любое препятствие как возможность для развития, чтобы пройдя через все испытания выйти на новый уровень возможностей. Ровно для этого был запущен этот кадровый конкурс», — произнес в своей поздравительной речи врио Главы Чувашии Олег Николаев.

В целом на конкурс подали заявки 461 человек — они приняли участие в заочном тестировании. К этапу очного тестирования были допущены 215 участников, в полуфинале приняли участие 102 конкурсанта. В финал прошли 25 человек, с которыми затем проводились индивидуальные собеседования, и в итоге были отобраны 5 победителей.

«Для меня это был выход из зоны комфорта, выход за пределы своих возможностей. И даже решение принять участие в конкурсе далось мне не просто. Задавалась вопросом, а могу ли я, а способна ли я стратегически мыслить, оперативно принимать решения?.. Конечно, я рада, что стала победителем в этом конкурсе, хотя считаю, что все полуфиналисты были достойны победы. В дальнейшем я планирую продолжить работу в сфере образования. Уверена, что тот опыт, который я получила, участвуя в конкурсе, поможет моему коллективу перестроить свою работу, поможет поставить новые цели перед собой и развиваться дальше», — поделилась своими мыслями победитель конкурса «Управленческая команда» Наталия Борисова, директор Батыревской средней общеобразовательной школы № 1.

А вот что сказал еще один победитель, Иван Никитин, ведущий инженер-аналитик ООО «ИТ-Консалтинг»: «Мое впечатление об участии в конкурсе — это и радость и удивление. Как богата наша земля на таланты! Я увидел, какие у нас сильные, инициативные профессионалы и специалисты. Сейчас, когда все уже закончилось, я чувствую себя немного уставшим, потому что очень напряженным был конкурс. Мне хотелось бы и дальше развивать взаимодействие с участниками конкурса и в своей работе опираться на кадры нашей республики».

Что ж, им есть чем гордиться. Перед ними открылись новые горизонты. И возможно, новый успешный шаг в их жизни будет и новым шагом в благополучном развитии нашего края.

СПРАВКА «СЧ» Победителями республиканского конкурса «Управленческая команда» стали: — Гришина Мария Сергеевна, заместитель руководителя детского технопарка «Кванториум» г. Чебоксары;

— Шевченко Марина Анатольевна, —заместитель начальника Управления контроля и промышленности Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации;

— Андреева Наталия Борисовна, директор Батыревской средней общеобразовательной школы № 1;

— Никитин Иван Александрович, ведущий инженер-аналитик ООО «ИТ-Консалтинг»;

— Кравченко Анатолий Иванович, коммерческий директор ООО «Авис».

Игорь Васильев