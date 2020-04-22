В Чувашии проходит онлайн-конкурс «Семья дома»

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сразу семь молодых семей Чебоксарского района приняли участие в республиканском онлайн-конкурсе «Семья дома».

Организовал конкурс Центр молодежных инициатив (ЦМИ), чтобы поддержать родителей и детей, находящихся «на удаленке» и дистанционном обучении. Все конкурсные испытания участники выполняли, не выходя из дома, снимали на видео и фотокамеру, а затем отправляли в электронном виде. А задания были на такие темы: «На кухне вместе веселее!», «Тренируйся дома», «Самоизоляция», дополнительно проводился конкурс «Помнит сердце, не забудет никогда», приуроченный к 75-летию Победы.

Как рассказали в ЦМИ, всего на конкурс поступила 21 заявка из городов и районов республики, в финал прошли 14 молодых семей, большинство — из Чебоксарского района. Почти все они были отмечены жюри в разных номинациях: Ананьевы — за художественную выразительность, Ильины — за креативность, Петровы — за музыкальность, Коптевы и Мироновы — за артистичность и творчество. А семья Александра и Алины Семеновых прислала самый веселый фотоотчет о совместном приготовлении пиццы, за что и удостоилась призового места.

Опубликовано: 23 апреля 2020 г.


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