У вурнарских дружинников появилось свое служебное помещение

У народных дружинников Вурнарского района — новоселье. К Новому году у общественных охранников порядка появилось свое служебное помещение.

Штаб дружин оснащен всем необходимым — мебелью, оргтехникой, компьютерным оборудованием. Как сообщили в районной администрации, в рамках подпрограммы по профилактике правонарушений на ремонт помещений ДНД (добровольная народная дружина) из бюджета района было выделено 91,4 тыс. рублей.

Отметим, общественная организация «Народная дружина» в Вурнарском районе создана четыре года назад. В настоящее время в ее штате 15 добровольцев. В целом же, сегодня в Чувашии в охране общественного порядка участвуют 616 народных дружинников. Вместе с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы они обходят улицы, дворы, помогают обеспечивать безопасность на массовых мероприятиях. По данным МВД по Чувашии, с помощью народных дружинников в этом году было пресечено 2319 правонарушений.