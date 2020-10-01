В Вурнарском районе ремонтируют пять клубов и три библиотеки

В этом году в районе должны быть отремонтированы 5 сельских клубов и 3 библиотеки. Сроки сдачи объектов — в октябре-ноябре. Однако, как выяснил недавно назначенный глава администрации района Андрей Тихонов, не везде успевают подрядчики.

Полным ходом идут работы в Кольцовском сельском доме культуры. Здесь ремонтируются зрительный зал и библиотека на втором этаже здания. К ноябрю работы планируют завершить.

Не отстает пока от графика и подрядчик, ответственный за ремонт в Кюстюмерском СДК, тут стелят новый пол, ремонтируют крышу и потолок.

В Альмень-Сунарском доме культуры меняют окна и двери, приводят в порядок электрику, обновляют фасад и чинят крыльцо.

А вот в Янгорчинском сельском клубе, к сожалению, к работам даже не приступили. Между тем, ремонт там запланирован капитальный. Вряд ли подрядчик успеет справиться со всем до наступления холодов. Глава администрации поставил задачу срочно приступить к ремонту и привлечь к работам как можно больше людей: после провала предыдущего руководства района с капремонтом в вурнарской школе приходится брать проблемные объекты на личный контроль.

Фото cap.ru

Отремонтированные дома культуры необходимо сдать до начала зимы.