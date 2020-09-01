В вурнарской школе №1 к началу учебного года не завершен капремонт

Так работать нельзя

800 с лишним школьников Вурнар нынче не испытали трепетных волнений начала учебного года в родной школе № 1. Она не смогла открыть перед ними двери из-за затянувшегося капитального ремонта. Как чрезвычайное происшествие расценил это врио Главы республики Олег Николаев, в срочном порядке выехавший вечером 1 сентября в Вурнары.

Факт, можно сказать, беспрецедентный. Объект должен быть сдан к 25 августа. Существует целая череда ответственных инстанций и организаций — от районной администрации до министерств образования и строительства, обязанных следить за ходом работ, при необходимости — подталкивать подрядчика, наказывать за нарушение графика, чтобы к 1 сентября сдать школу. Но то, с чем врио Главы столкнулся на месте, иначе как безобразием не назовешь. Мало того что работы тут еще невпроворот, так вдобавок и качество уже якобы отремонтированного вызывает массу нареканий. Потому и разговор с подрядчиком, представителями райадминистрации и министерств был, мягко выражаясь, предельно жестким.

В ходе осмотра объекта Олег Николаев озвучил зам. генерального директора подрядной организации ООО «Проектстрой» Роману Черданцову объем выполненных работ — немногим более 20% от сметной стоимости. Не закончены кровля, внутренняя отделка одного этажа и фасада. «Как вы вообще планировали свою работу? — буквально недоумевает врио Главы. — К какому сроку теперь завершите?» Строитель называет две недели с оговоркой, что «если поставка материалов будет». «Давайте без «если»! — жестко замечает врио Главы. — Происходящее здесь называется чрезвычайным происшествием — 817 детей не смогли сегодня прийти в школу. Так нельзя работать!»

По данным главы райадминистрации Леонида Николаева, контракт с подрядчиком был заключен еще в середине июня, в июле якобы все шло нормально. Но, по его словам, график строители не представили. «Как же вы тогда определяли, что все идет нормально? — снова недоумевает врио Главы. — Имея график на руках, вы могли предъявлять письменные претензии — это и это не сделано…» В действительности же, выяснилось, с подрядчиком общались только в устной форме. И Минобразования не информировали должным образом.

Небрежность выполнения ряда работ при осмотре буквально бросалась в глаза, на что жестко указал Олег Николаев: «Что я увидел, это ужас. Даже уже отремонтированные позиции оставляют желать лучшего».

На состоявшемся затем совещании врио Главы назвал такую организацию работы плодом халатного отношения к своим обязанностям всех, к ней причастных. «Вы вынудили приехать к вам чуть ли не половину правительства. В результате сложившейся ситуации Министерству образования теперь придется прилагать титанические усилия, чтобы организовать учебу детей».

Врио Главы констатировал, что после заключения контракта администрация района «абсолютно не сопровождала его исполнение, уповая на некие устные разговоры». Олег Николаев обратился к главе администрации Леониду Николаеву с предложением уйти в отставку, «если вы не хотите работать на этом месте». И это, как сказал врио Главы, не первый серьезный случай ненадлежащего исполнения главой администрации своих обязанностей… «Если бы вы обозначили нам проблему в начале августа, мы бы еще тогда приехали сюда, видя, что объект под угрозой срыва», — сказал Олег Алексеевич. Но это означало бы, что руководителю региона приходится работать за главу районной администрации.

Обозначенный исполнителем новый срок сдачи школы, 20 сентября, ни врио Главы, ни министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев не посчитали реальным. Олег Николаев поручил изучить проектно-сметную документацию и оценить план-график выполнения работ. «Пожар полыхает так, что его надо срочно тушить», — констатировал врио Главы.

Принято решение о том, что Служба единого заказчика незамедлительно берет кураторство над объектом, а Минстрой будет сопровождать весь процесс завершения работ. Пока же ученики начальных классов приступили к занятиям в старом здании, а учащиеся 5-11-х классов будут обучаться дистанционно…

Фото Михаила Сидорова