Программа социально-экономического развития Вурнарского района на 2020-2025 годы

Утверждена постановлением администрации Вурнарского района от 29 июля 2020 г. (№ 424)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВУРНАРСКОГО РАЙОНА

Вурнарский район расположен в центральной части Чувашской Республики (с. Орауши находится в центре республики). Общая площадь Вурнарского района составляет 1012,6 кв. км. Территорию Вурнарского района образуют 1 городское и 18 сельских поселений. Район граничит с Аликовским, Красноармейским, Канашским, Ибресинским и Шумерлинским районами. По территории района проходит железная дорога, соединяющая города: Москва (682 км), Казань (198 км), Чебоксары (89 км). Имеется разветвленная сеть автодорог, в том числе автомагистраль республиканского значения.

Вурнарский район является индустриально-аграрной зоной. Всего площадь сельхозугодий составляет 55415 га, или 54,7% от общей площади района. Черноземы служат потенциалом богатых урожаев картофеля, зерновых культур, кукурузы.

Развитие района характеризуется положительными тенденциями роста объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, оборота розничной торговли, размеров средней заработной платы работников предприятий района, увеличением суммы налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Вурнарский район представляет собой инвестиционно-привлекательную зону. Хорошей базой для долгосрочного инвестирования и успешного бизнеса являются выгодность географического положения, благоприятные природно-климатические условия, развитость инженерной, телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, значительный потенциал трудовых ресурсов.

Численность постоянного населения Вурнарского района на 1 января 2020 г. составила 30617 человек, сократившись с 2018 года на 1120 человек, или на 3,6%.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Дорожная инфраструктура

I. Освещение автотрассы и устройство тротуара вдоль участка дороги Калинино — Батырево — Яльчики в черте поселка Вурнары.

На участке дороги Калинино — Батырево — Яльчики (дорога республиканского значения), проходящем по поселку Вурнары, слабое освещение, нет тротуаров. Пешеходная проходимость вдоль трассы очень высокая.

Здесь размещаются крупные промышленные предприятия, спортивные сооружения, социальные объекты и парк отдыха. Высокий риск ДТП с участием людей, особенно детей.

Что делается

В течение нескольких лет вопрос включался в перечень проблемных вопросов и направлялся в Администрацию Главы Чувашской Республики. Вопрос выносился гражданами на информационных днях. В Минтранс и КУ «Чувашупрдор» направлялись соответствующие письма.

Пути решения

Включить объект в адресную инвестиционную программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета.

II. Ремонт автомобильных дорог в пгт. Вурнары.

1) По ул. Советская дорожное покрытие разрушено.

Что делается

Разработана смета на ремонт дороги. Экспертиза не проводилась, так как в случае отрицательного решения расходы на проведение экспертизы не оправдаются. Решению проблемы мешает необеспеченность бюджетов муниципальных образований собственными доходами.

Пути решения

Необходимо принятие на уровне республики программы по ремонту дорог в поселках городского типа.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и средства бюджета Вурнарского района в объеме 20,4 млн рублей.

2) Ремонт автомобильной дороги по ул. Ашмарова.

Описание проблемы

Дорожное покрытие разрушено.

Что делается

Разработана смета на ремонт дороги. Экспертиза не проводилась, так как в случае отрицательного решения расходы на проведение экспертизы не оправдаются. Решению проблемы мешает необеспеченность бюджетов муниципальных образований собственными доходами.

Пути решения

Необходимо принятие на уровне республики программы по ремонту дорог в поселках городского типа.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и средства бюджета Вурнарского района в объеме 13,6 млн рублей.

3) Ремонт автомобильной дороги по ул. Ж. Илюкина.

Дорожное покрытие разрушено.

Что делается

Разработана смета на ремонт дороги. Экспертиза не проводилась, так как в случае отрицательного решения расходы на проведение экспертизы не оправдаются. Решению проблемы мешает необеспеченность бюджетов муниципальных образований собственными доходами.

Пути решения

Необходимо принятие на уровне республики программы по ремонту дорог в поселках городского типа.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и средства бюджета Вурнарского района в объеме 16,3 млн рублей.

4) Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская. Дорожное покрытие разрушено.

Что делается

Разработана смета на ремонт дороги. Экспертиза не проводилась, так как в случае отрицательного решения расходы на проведение экспертизы не оправдаются. Решению проблемы мешает необеспеченность бюджетов муниципальных образований собственными доходами.

Пути решения

Необходимо принятие на уровне республики программы по ремонту дорог в поселках городского типа.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и средства бюджета Вурнарского района в объеме 19,4 млн рублей.

5) Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская. Дорожное покрытие разрушено.

Что делается

Разработана смета на ремонт дороги. Экспертиза не проводилась, так как в случае отрицательного решения расходы на проведение экспертизы не оправдаются. Решению проблемы мешает необеспеченность бюджетов муниципальных образований собственными доходами.

Пути решения

Необходимо принятие на уровне республики программы по ремонту дорог в поселках городского типа.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и средства бюджета Вурнарского района в объеме 20,4 млн рублей.

6) Ремонт автомобильной дороги по ул. Первомайская. Дорожное покрытие разрушено.

Что делается

Разрабатывается смета на ремонт дороги. Решению проблемы мешает необеспеченность бюджетов муниципальных образований собственными доходами.

Пути решения

Необходимо принятие на уровне республики программы по ремонту дорог в поселках городского типа.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и средства бюджета Вурнарского района в объеме 40,8 млн рублей.

7) Ремонт дороги по ул. Советская и Комсомольская (на участке от ул. Луговая до ул. Лермонтова).

Дорожное покрытие разрушено.

Что делается

Имеется проект, положительное заключение экспертизы. Решению проблемы мешает необеспеченность бюджетов муниципальных образований собственными доходами.

Пути решения

Необходимо принятие на уровне республики программы по ремонту дорог в поселках городского типа.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и средства бюджета Вурнарского района в объеме 56,0 млн рублей.

III. Ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах сельских поселений протяженностью 44 км.

Что делается

Разрабатываются сметы на ремонт дорог с щебеночным покрытием. Решению проблемы мешает необеспеченность бюджетов муниципальных образований собственными доходами.

Пути решения

Необходимо софинансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и средства бюджетов муниципальных образований Вурнарского района в объеме 132,0 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Капитальный ремонт образовательных учреждений (замена оконных блоков). Требуется полная замена оконных блоков в 9 образовательных учреждениях (в данных учреждениях обучается 1240 человек).

Что делается

Проектно-сметная документация подготовлена на общую сумму 10092,12 тыс. рублей. Проекты направлены на экспертизу. Мешает решению проблемы недостаточность собственных средств бюджета Вурнарского района.

Пути решения

Осуществление капитального ремонта возможно только при условии софинансирования из республиканского бюджета.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и бюджета Вурнарского района в объеме 10092,12 тыс. рублей.

2. Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Вурнарского района. Здание находится в предаварийном состоянии. Проведена инструментальная экспертиза здания 19.04.2019. По итогам экспертизы требуется проведение капитального ремонта.

Что делается

Разработана проектно-сметная документация. Мешает решению проблемы отсутствие программ по ремонту учреждений допобразования по линии Министерства образования Чувашской Республики и недостаточность собственных средств бюджета Вурнарского района.

Пути решения

Осуществление капитального ремонта возможно только при условии софинансирования из республиканского бюджета.

Источники и объемы финансирования

Для решения проблемы необходимо 44,0 млн рублей.

3. Строительство детского сада в поселке Вурнары на 240 мест. Наличие очередности детей в возрасте до 3 лет в дошкольные образовательные организации.

Что делается

Ведется работа по изменению границ поселка Вурнары.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в федеральную программу. Необходимо изменить границы поселка Вурнары, чтобы решить проблему с земельным участком. Внести изменение в генплан поселка Вурнары.

Источники и объемы финансирования

Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования объекта — 140,0 млн рублей.

4. Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка». Износ здания более 50%.

Что делается

Готовится проектно-сметная документация.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в государственную программу.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 15,0 млн рублей.

5. Строительство пристроя МБОУ «Калининская СОШ». Площади учебных помещений в расчете на 1 учащегося не соответствуют требованиям СанПиН. Здание этой школы имеет износ выше 50%.

Что делается

Вопрос строительства пристроя школы рассматривался Министерством образования Чувашской Республики неоднократно. Была разработана ПСД, проект прошел государственную экспертизу. Но проект остался нереализованным.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в федеральную программу, разработать новую проектно-сметную документацию.

Источники и объемы финансирования

Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 120,0 млн рублей.

ЖКХ

1. Реконструкция котельной № 1 в пгт. Вурнары. Необходимо провести реконструкцию котельной: замена 3 котлов и участка теплотрассы.

Что делается

Разработана ПСД. Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Вурнарского городского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в инвестиционную программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского городского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 28,0 млн рублей.

2. Реконструкция теплотрассы от котельной № 2 до ЦТП № 1 в пгт. Вурнары. Необходимо провести реконструкцию теплотрассы: строительство новой теплотрассы протяженностью 1,9 км в двухтрубном исполнении.

Что делается

Разработана ПСД, проект прошел государственную экспертизу. Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Вурнарского городского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в инвестиционную программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства федерального бюджета, республиканского бюджета, Вурнарского городского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 59,0 млн рублей.

3. Реконструкция водонапорных сетей и здания водонапорной башни в д. Мунъялы Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района. Необходимо провести реконструкцию водонапорных сетей и здания водонапорной башни в д. Мунъялы.

Что делается

Разработана ПСД. Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в инвестиционную программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Ермошкинского сельского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 1,0 млн рублей.

4. Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Новые Яхакасы. Необходимо провести реконструкцию водонапорной башни в д. Новые Яхакасы, износ выше 50%.

Что делается

Разработана ПСД, имеется положительная экспертиза. Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Санарпосинского сельского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в инвестиционную программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Санарпосинского сельского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 2,0 млн рублей.

5. Капитальный ремонт водонапорных башен (4 башни) и артезианских скважин в пгт. Вурнары. Необходимо провести ремонт водонапорных башен в связи с их изношенностью.

Что делается

Разработана ПСД. Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Вурнарского городского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в инвестиционную программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского городского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 8,0 млн рублей.

6. Проект реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в пгт. Вурнары. Требуется проведение реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в пгт. Вурнары, для чего необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Что делается

Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Вурнарского городского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходима финансовая помощь из республиканского бюджета.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского городского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 6,0 млн рублей.

7. Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в пгт. Вурнары. Требуется проведение реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в пгт. Вурнары в связи с нехваткой питьевой воды для частного сектора поселка Вурнары.

Что делается

Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Вурнарского городского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в инвестиционную программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского городского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 12,0 млн рублей.

8. Строительство блочно-модульной котельной в с. Калинино. Строительство блочно-модульной котельной в с. Калинино позволит решить проблему теплоснабжения многоквартирных домов, школы, садика, администрации поселения. Износ старой котельной 58%.

Что делается

Разрабатывается ПСД. Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Калининского сельского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в инвестиционную программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Калининского сельского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 2,0 млн рублей.

9. Приобретение емкостей накопителей воды (2 шт.). Емкости накопителей воды необходимы для обеспечения бесперебойного снабжения водой социальных объектов и населения как основной и резервный источник водоснабжения.

Что делается

Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Вурнарского городского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в республиканскую программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского городского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 12,0 млн рублей.

10. Технологическое присоединение к существующим сетям. При строительстве нового БОС не были учтены затраты на технологические присоединения к существующим сетям.

Что делается

Проблемой является недостаточность собственных доходов бюджета Вурнарского городского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством о софинансировании из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского городского поселения Вурнарского района. Ориентировочный объем финансирования — 1,8 млн рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (по судебным актам). 5 многоквартирных домов в пгт. Вурнары признаны непригодными для проживания после 1 января 2017 года, соответственно в республиканскую программу переселения из аварийного жилищного фонда на 2019-2021 годы объекты не попали. На 2 дома имеется судебное решение.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в республиканскую программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского городского поселения Вурнарского района. Ориентировочная цена 60,0 млн рублей.

ЭНЕРГЕТИКА

Строительство электролиний с подстанцией 10 кВт от поселка Вурнары до полигона ТБО. Рядом с полигоном ТБО планируется строительство мусороперегрузочной станции. Необходимо электроснабжение объекта.

Что делается

Разрабатывается ПСД и выбор земельного участка под строительство.

Пути решения

Необходимо проработать вопрос с профильным министерством по включению объекта в республиканскую программу Чувашской Республики.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета, Вурнарского района. Ориентировочная цена 5,5 млн рублей.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Отсутствие межмуниципального маршрута Вурнары — Аликово. Население двух районов выказывает недовольство отсутствием регулярного межмуниципального маршрута.

ЭКОЛОГИЯ

Требуется капитальный ремонт гидротехнического сооружения, находящегося на реке Санарке севернее д. Орауши Хирпосинского сельского поселения.

Существующее ГТС находится в аварийном состоянии. Не эксплуатируется в течение последних 7 лет.

Что делается

Мешает решению проблемы недостаточность собственных средств бюджета Вурнарского района. Готовится проектно-сметная документации на капитальный ремонт ГТС.

Пути решения

Включение проектирования в программу по линии Минсельхоза Чувашии.

Источники и объемы финансирования

Для решения проблемы необходимо ориентировочно 19,5 млн рублей, средства республиканского бюджета и бюджета Вурнарского района.

КУЛЬТУРА

1. Строительство пристроя районного архива на 132 м2. На сегодняшний день загруженность хранилища составляет 109%. Из-за нехватки площадей часть архивных документов ликвидированных сельскохозяйственных предприятий хранится в администрациях сельских поселений, где условия хранения не соответствуют установленным требованиям.

Что делается

Планируется разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проекта. Мешает решению проблемы отсутствие программ по строительству архивов по линии Министерства культуры Чувашской Республики и недостаточность собственных средств бюджета Вурнарского района.

Пути решения

Осуществление капитального ремонта возможно только при условии софинансирования из рес-публиканского бюджета.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и бюджета Вурнарского района в объеме 4856,0 тыс. рублей (с учетом стоимости экспертизы проекта).

2. Реконструкция здания детского сада под сельский Дом культуры и библиотеку д. Вурман Кибеки. Здание двухэтажное, кирпичное пустует, в то же время клуб и библиотека размещаются в деревянных зданиях, имеющих большой износ.

Что делается

Планируется разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы проекта. Мешает решению проблемы ограниченность средств на эти цели в республиканском бюджете и недостаточность собственных средств бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района.

Пути решения

Реконструкция возможна только при условии софинансирования из республиканского бюджета.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета и бюджета Ойкас-Кибекского сельского поселения Вурнарского района.

3. Строительство сельского Дома культуры на 150 мест в д. Буртасы Вурнарского района. Из них СМР составляют 29,3 млн рублей (ФБ — 29,0 млн рублей, РБ и МБ 0,3 млн рублей).

Благоустройство территории сельского Дома культуры на 150 мест в д. Буртасы Вурнарского района.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку отрасли «культура» благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупка немонтируемого оборудования должны осуществляться за счет средств бюджета субъекта РФ, однако в республиканском бюджете средства на вышеназванные цели не предусмотрены.

Источники и объемы финансирования

Средства республиканского бюджета 3,1 млн рублей.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1. Недостаточность средств местных бюджетов на финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. Отсутствие определенности при установлении Министерством образования Чувашской Республики индикатива по средней заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования.

Что делается

Обращались с указанной проблемой к рабочей группе по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Чувашии.

Пути решения:

— предусмотреть в республиканском бюджете в соответствии с подпунктом 13 пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона от 6.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» субвенции на обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

— Министерству образования Чувашской Республики регулировать среднюю заработную плату педагогических работников учреждений дополнительного образования с учетом уровня средней заработной платы учителей в конкретном муниципальном образовании. По Вурнарскому району на сегодняшний день объем такой субвенции может составлять порядка 18,6 млн рублей (ФОТ с начислениями в рамках субсидии на выполнение муниципального задания составляет 13,9 млн рублей, в рамках персонифицированного финансирования — 4,2 млн рублей, 0,5 тыс. рублей на учебные материалы и пособия).

2. Необеспеченность бюджетов сельских поселений собственными доходами. Доходная часть бюджетов сельских поселений зависит от объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Расчет и предоставление дотаций является полномочием Чувашской Республики. Ежегодно увеличиваются расходы на оплату коммунальных услуг, усиливаются требования надзорных органов, растет заработная плата работников культуры. Соответственно растут расходы поселений. Источники поступления собственных доходов поселений ограничены. Размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, выделяемой из республиканского бюджета Чувашской Республики, недостаточен для реализации поселениями своих полномочий. Муниципальный район вынужден предоставлять дотацию на сбалансированность бюджетов сельских поселений. Но если несколькими годами ранее финансовая помощь из районного бюджета составляла 15—16 млн рублей, то в 2019 году уже 29 млн рублей, при этом дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета составила в 2019 году 27 млн рублей. В 2020 году ситуация не меняется. Оказывая финансовую помощь бюджетам поселений, район вынужден отказаться или уменьшить участие в различных федеральных и республиканских программах, так как не остается свободных средств на разработку проектно-сметной документации, на экспертизу проектов, обновление компьютерной техники и др.

Пути решения

Изменение методики расчета.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2020 составила 4064 человека, или 46,1% от общего количества занятых в экономике района.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования проектов за годы реализации комплексной программы составит 1451,12 млн рублей, из них из федерального бюджета — 553,6 млн рублей, из консолидированного бюджета — 716,42 млн рублей, из внебюджетных источников — 181,1 млн рублей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Рост производительности труда в 2025 году по отношению к 2018 ожидается на уровне 120,2%.

Средняя заработная плата к этому периоду вырастет не менее чем в 1,2 раза.

В результате реализации совокупности инвестиционных проектов существенно возрастут налоговые доходы бюджетов всех уровней.