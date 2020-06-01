В Вурнарском районе отреставрирован уникальный памятник

В селе Янгорчино к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне отреставрировали уникальный памятник. Эксперты утверждают, что подобного творения нет не только в российской глубинке, но и в крупных центрах России.

Памятник представляет собой перевернутую пирамиду, воткнутую в землю. Одним она напоминает взрыв снаряда, другим — «летящий» солдатский треугольник, третьим — факел памяти о не вернувшихся с войны. В монументе словно переплелись две темы — фронта и тыла. С одной стороны изображена фигура воина с винтовкой в руке, с другой — женщина-мать, закрывающая своим телом испуганных детей. На гранитных плитах мемориала высечены имена земляков, не вернувшихся с полей сражений.

Эта уникальная монументальная композиция была создана около 50 лет назад. Тогда на одном из заседаний правления колхоза «Янгорчино» по инициативе председателя Василия Романова было принято решение о строительстве большого памятника. Он сумел привлечь к делу создания монумента молодых и талантливых людей — художника Анатолия Иванова, скульптора Анатолия Брындина, инженера Панфила Ильина. Старожилы рассказывают, что строительство памятника длилось пять лет и обошлось колхозу в 50 тысяч рублей. В создании каркаса монумента, в благоустройстве территории мемориального комплекса участвовали местные жители.

В этом году памятник отреставрирован благодаря спонсорской помощи теперь уже современного предприятия — СХПК «Янгорчино». Вклад в благородное дело внесли и местные депутаты. Специалисты заменили покрытие монумента специальной пропиткой, защищающей бетон от разрушения, обработали его поверхность, покрасили арматуру, сделали вентиляционные отверстия для свободного прохождения воздуха внутри сооружения, наладили электроосвещение объекта.

В администрации Вурнарского района сообщают, что работы здесь еще продолжатся. В планах — обновить гранитные плиты, тротуары вокруг памятника, благоустроить территорию парка. После обновления объект станет визитной карточкой села, считает глава администрации Леонид Николаев.

Кстати, на днях преобразившийся мемориальный комплекс посетили гости, среди которых был скульптор-монументалист Анатолий Брындин. Он подчеркнул, что рад вновь увидеть творение, к которому сам когда-то приложил руки. Он напомнил, как создавался объект, с каким вдохновением и рвением в те годы еще молодые люди брались за работу. И выразил надежду, что памятник с годами не потеряет свою значимость для будущих поколений.

А народный художник Чувашии Праски Витти, составивший компанию коллеге, добавил, что янгорчинский мемориальный комплекс является объектом культурного наследия и подлежит государственной охране. По его мнению, мемориал вкупе с известной портретной галереей, что находится в Доме культуры, расположенном рядом, вполне можно рекомендовать для включения в туристические маршруты Чувашии.

Фото cap.ru:

Архитектурно-скульптурный мемориальный ансамбль в селе Янгорчино является одним из лучших памятников в Чувашии, связанных с Великой Отечественной войной.