В Вурнарах строятся современные очистные сооружения

На окраине Вурнар кипит большая стройка — возводятся новые очистные сооружения. Один за другим подъезжают мощные самосвалы с грунтом для засыпки котлована, где уже смонтированы железобетонные колодцы. Рядом возвышается готовое здание насосной станции. Работы не останавливаются ни на один день — в ноябре объект должен быть предъявлен к сдаче.

Поселок давно нуждался в обновлении системы очистки сточных вод. Как таковых полноценных централизованных очистных сооружений здесь не было. Стоки очищались за счет станции местного завода сухого обезжиренного молока, построенного почти полвека назад, и прудов очистки, то есть простых отстойников. Все это хозяйство отслужило свое, перестав должным образом справляться со своей задачей.

А задача весьма важная — биологическая и механическая очистка с последующим обеззараживанием и обезвреживанием сливаемых вод до состояния, в каком они будут соответствовать всем государственным санитарно-эпидемиологическим нормам. Очистные используются и для сбора осадочного ила сточных вод для последующей его утилизации.

Трудно представить нормальную жизнедеятельность поселка с почти десятитысячным населением и несколькими крупными предприятиями, в том числе заводом смесевых препаратов фирмы «Август», без надежной системы водоочистки. Не случайно «Август» вложил собственные средства в разработку проекта новых очистных.

СПРАВКА «СЧ» На реализацию мероприятий проекта «Оздоровление Волги» в 2019 году, по данным Минприроды Чувашии, направлено 335 млн рублей, в том числе 330,8 млн рублей за счет средств федерального бюджета, 4,5 млн рублей — республиканского бюджета Чувашской Республики, 0,5 млн рублей — средств местных бюджетов. В течение 2019–2020 годов планируется строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары, на что предусмотрено 242,1 млн рублей, из них в 2019 году 104,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 103,5 млн рублей. Также разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию очистных сооружений АУ ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии. На эти цели выделено 0,88 млн рублей из республиканского бюджета Чувашии. Реконструкция объекта планируется в 2022 году.

Позавчера Минстрой республики организовал пресс-тур на объект. Как рассказал начальник отдела строительства и реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда ведомства Александр Тихонов, в Чувашии с 2019 года реализуется национальный проект «Экология», в рамках которого по федеральному проекту «Оздоровление Волги» возводятся новые очистные сооружения в Вурнарах. Целью проекта «Экология» является как раз эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения.

В том же году в поселке началось строительство «коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков» — так протокольно называется объект сметной стоимостью 406,6 млн рублей. Его производительность составляет 1800 кубометров в сутки. Финансируется объект большей частью из федерального бюджета с участием средств республиканского бюджета.

Генеральный подрядчик строительства — АО «ПМК-8». Как рассказал журналистам генеральный директор Виталий Ижелеев, к работе они приступили в августе 2019 года, освоив почти 229 млн рублей. По выражению руководителя, «от графика не отстали ни на копейку». Были проложены канализационные сети по двум веткам — южной и северной, причем без разработки грунта — методом продавливания. Сейчас полным ходом идут земляные работы, по монтажу оборудования, обвязка трубопроводов. Каждодневно на стройке занято не менее полусотни человек и до полутора десятка единиц техники. В нынешнем году необходимо выполнить работы на 177 с лишним миллионов рублей.

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВ,

глава администрации Вурнарского района: — Подрядная организация работает очень хорошо, график сдачи объектов строго выдерживается. Это позволяет надеяться на то, что к обозначенному сроку, то есть к ноябрю этого года, строительство будет завершено, поселок и предприятия получат надежную современную систему очистки сточных вод. Но есть проблема, вернее, она появится, если сегодня не решить вопрос эксплуатации объекта после сдачи. Как выяснилось, пора уже думать о назначении ответственных лиц и о создании специализированного муниципального предприятия в целом. Немаловажный вопрос — подготовка кадров для обслуживания сооружений. Зашел также разговор о тарифах на водоочистку новыми сооружениями. Вряд ли они, по мнению экспертов, при таком объеме финансирования останутся прежними. Так, тип новой очистки — мембранный, таких мембран будет установлено несколько, стоимость каждой — более 10 млн рублей. По словам Александра Тихонова, тарифы можно удешевить за счет увеличения числа пользователей очистными. В муниципалитет периодически «приходят» на работу строительные организации и другие хозяйствующие субъекты.

Фото Максима Васильева:

Вурнарские сооружения будут очищать стоки по самой современной технологии.