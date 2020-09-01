Школу в Вурнарах обещают открыть в октябре

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ремонт ускорился

К началу нового учебного года Вурнарская школа № 1 находилась в плачевном состоянии — там не успели закончить ремонт. Ни о каком празднике Дня знаний для ее учеников не могло быть и речи. Глава республики оценил тогда ситуацию как чрезвычайное происшествие. На проблемный объект приезжала вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева. Очередной ее визит в эту школу состоялся 23 сентября — как раз в тот день, когда был подписан указ о том, что Алла Леонидовна как вице-премьер возглавит Министерство образования и молодежной политики.
…Скандал вокруг образовательного учреждения возник, когда выяснилось, что капитальный ремонт ведется из рук вон плохо. Местные власти и подрядчик фактически сорвали открытие школы. Объем выполненных работ был незначительным, да и качество того, что все же было сделано, вызывало вопросы. За два месяца практически ничего не изменилось.
Конечно, похожая ситуация была и со школой в городе Шумерле, о которой тоже писала наша газета. И там затянувшийся ремонт не позволил открыть школу 1 сентября. Но в случае с шумерлинской школой исправить положение удалось быстро. А школа в Вурнарах все еще на ремонте. Как отметила Алла Салаева, нет ничего хорошего в том, что на конец сентября дети продолжают учиться в дистанционном режиме.

«Недобросовестный подрядчик сорвал капитальный ремонт Вурнарской СОШ № 1, и школа не смогла 1 сентября принять учеников, — написала на своей странице в Инстаграме Алла Салаева. — Сейчас на объекте новый подрядчик, работа налажена. Строители понимают всю возложенную на них ответственность, и это дает уверенность, что со всеми задачами они справятся и уложатся в самые кратчайшие сроки».

Стоит отметить, что руководством школы организованы консультационные пункты для каждого класса отдельно. Индивидуальные и групповые занятия проводятся в здании начальной школы, где для этих целей выделены отдельные кабинеты.
Если говорить о ремонтных работах, то они продолжаются. Но прежняя подрядная организация, с которой на сегодня расторгнут договор, продолжает ставить палки в колеса. В частности, это касается стройматериалов, которые она в свое время закупила, но теперь не дает согласие на их использование. Теперь это «богатство», словно бесхозное, лежит под ногами строителей и мешает работе. А доставка новых материалов займет время, которое можно было бы потратить более продуктивно. И как уже говорилось, качество проделанных работ вынуждает нового подрядчика практически делать ремонт заново.

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«Сроки нам поставлены до 20 октября этого года. Поэтому будем делать все возможное и невозможное, чтобы успеть сделать работу вовремя и качественно. На сегодняшний день на объекте работает 30-40 человек, но это количество можно увеличить», — так прокомментировал ситуацию Павел Михайлов, главный инженер новой подрядной организации.
Осмотр школы показал, что завершаются работы по кровле здания, внутри ведется выравнивание стен. Предстоят фасадные работы, а параллельно с ними монтаж вентиляции, внутреннего оборудования этажей, канализации и отопления. «Сейчас можно сказать, что наблюдается положительная динамика. Мы видим, что дело сдвинулось с мертвой точки. Да, это очень сложный объект и приходится решать трудные вопросы, но в соответствии со сроками, которые мы для себя обозначили, пока серьезных опасений нет», — сказала Алла Салаева журналистам, отметив важность каждого дня для начала нормальной учебы школьников.
В этот же день заместитель председателя Кабинета министров республики посетила и Вурнарскую центральную районную больницу. Как прошел визит, и какие обсуждались вопросы — в следующем номере газеты.

 

Фото Максима Васильева
Заказанный фасадный материал будет доставлен на объект на следующей неделе.

 

Опубликовано: 24 сентября 2020 г.


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