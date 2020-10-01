В Вурнарской школе прозвенел звонок

А по ремонту в бассейне ибресинского ФОКа могут начать уголовное разбирательство Яркая, разноцветная плитка на фасадах, свежевыкрашенные белые колонны отремонтированного крыльца с пандусом — в новом облике встретила Вурнарская средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.Н. Никифорова своих первых после капитального ремонта почетных гостей. И хотя было видно, что фасадные работы кое-где еще не завершены, впечатления школа оставляла совсем другие, нежели полтора месяца назад. Тогда здесь стояли мрачные строительные леса, в коридорах небрежно валялась битая плитка, а еще «сырая» отделка классов не обещала скорого завершения работ. Нынче же наспех оставленные возле входа детские велосипеды, ребятишки с ранцами, радостно вбежавшие в здание, и внезапно раздавшийся затем звонок на урок окончательно всех убедили — школа действительно «ожила»… Спасли ситуацию «Вот это совсем другое дело!» — сказал Глава Чувашии Олег Николаев, входя в здание. Его сопровождали заместитель председателя Кабинета министров республики — и.о. руководителя Минобразования региона Алла Салаева, руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская и другие официальные лица.

Напомним, 1 сентября этого года Вурнарская школа № 1 не смогла принять учеников из-за того, что здесь не успели завершить капитальный ремонт. А фронт работ изначально намечен был немалый: требовалось заменить кровлю, фасад, водопровод, канализацию, системы вентиляции и электроосвещения. Но подрядчик из Новосибирска «Проектстрой» подвел, не справился с поставленными задачами. Не было и должного контроля со стороны теперь уже бывшего руководителя администрации Вурнарского района. В итоге больше месяца ученики младших классов вынуждены были учиться в старом здании школы, остальные обучались дистанционно. Тем временем срочно пришлось менять подрядчика, с прежним контракт был расторгнут. Завершить объект взялась строительная фирма «ПМК-8». Дело пошло быстрее: в кратчайшие сроки рабочие выполнили работы по водоотведению и водоснабжению, отремонтировали вентиляцию в пищевом блоке, обновили кабинеты, в актовом зале установили навесные потолки и сделали пол, начали облицовку фасада. Уже к 11 октября в помещениях расставили оборудование и мебель, началась уборка классов. Как рассказала директор школы Галина Иванова, фактически за месяц удалось сделать то, что не мог сделать бывший подрядчик за лето.

«Работая сверхурочно, в быстром темпе, до позднего вечера, рабочие смогли нам все отремонтировать, многое пришлось переделывать за первым подрядчиком, — рассказала Галина Ильинична. — Теперь у нас чистые классы, стены выровнены, все аккуратно. Привести школу в порядок, подготовить помещения к приему детей нам помогли родители и бывшие выпускники школы. Узнав о наших трудностях, они сами предложили помощь. Ребята и родители очень ждали открытия школы. Это, наверное, для всех нас даже больший праздник, чем первое сентября…» КСТАТИ Запеканка будет в меню Осматривая столовую в Вурнарской школе № 1, Глава Чувашии между делом напомнил о его просьбе включить в школьное питание творожную запеканку. И руководитель регионального Роспотребнадзора Надежда Луговская, и и.о. министра образования и молодежной политики республики Алла Салаева заверили, что в меню школьников это полезное блюдо для подрастающего поколения обязательно появится. Олег Николаев же добавил, что меню необходимо совершенствовать, а за качеством школьного питания установить строгий контроль. Неплохо было бы увеличить в школьных обедах и завтраках долю местной продукции. С понедельника в школе возобновились занятия во всех классах. Как и в других образовательных учреждениях, здесь строго соблюдаются санитарные нормы: термометрия при входе, дезинфекция рук, в классах установлены рециркуляторы. Вот только многие ученики, видимо, отвыкнув за время пандемии от школьных порядков, в первые дни напрочь забыли, что в школе нужно носить сменную обувь. При входе в свежеотремонтированный класс это заметила и.о. министра Алла Салаева и пожурила ребят, дескать, нужно беречь свою школу, ведь чистота и порядок в ней зависят и от учеников тоже.

Олег Николаев осмотрел кабинеты, заглянул в спортивный и актовый залы, в школьную столовую, где как раз после обеда шла уборка. Нюансы, касающиеся санитарных правил и «антиковидных» мер безопасности подмечала Надежда Луговская. Оставшись довольным увиденным, Глава республики поблагодарил за проделанную работу генерального директора ООО «ПМК-8» Виталия Ижелеева, крепко пожав ему руку: «Спасибо, Виталий Николаевич, что спасли ситуацию и поддержали Вурнарский район. К 20 октября обещали и сделали».

На этом этапе ремонтные работы в школе в целом практически завершены. Ну а в следующем году, по словам Аллы Салаевой, предстоит решить и другие проблемы здания школы, например, нужно заменить отопление, отремонтировать подвал… «Дальнейшие вопросы отрабатывайте совместно с Республиканской службой единого заказчика», — посоветовал Олег Николаев, напомнив, что со следующего года такие виды работ, как новое строительство, капитальный ремонт социальных объектов, будут вестись централизованно через единую службу. Однако эта централизация не говорит о том, что с местных органов власти, министерств, по направлению которых планируется строительство или ремонт, снимается ответственность, предупредил руководитель региона. Ответственность и контроль за исполнением, конечно же, остаются, а вот задача службы — качественно организовать все процессы, от проведения изыскательных работ и проектирования до момента сдачи объекта.

С больницей справились, а в бассейне — намудрили

Больше года продолжается капитальный ремонт в Ибресинской центральной райбольнице, которую также навестил Олег Николаев. В здании, построенном почти полвека назад, должны были провести ремонт систем отопления, водоснабжения и водоотведения, охранно-пожарной сигнализации и вентиляции, заменить двери и полы, благоустроить территорию. На все работы из бюджета республики выделено более 25 млн рублей. Медучреждение должно было открыться еще в конце марта, но, судя по тому, как долго продвигался ремонт, кажется, что строительная фирма «Нептун» вопреки своему «бурному» названию не то чтобы слабо работала, а скорее пребывала в штиле. Ремонт был завершен лишь к концу сентября этого года, и еще почти месяц подрядчику пришлось устранять недочеты. Теперь с фирмы будет взыскана неустойка. Между тем больницу нужно еще оснастить мебелью и оборудованием. Так что в лучшем случае она откроется к концу года.

Но если в медучреждении ремонт-таки удалось завершить, то на другом проблемном объекте Ибресь — в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса — по-прежнему простой. Подробнее вопрос обсуждался на совещании, состоявшемся в тот же день в ибресинском Центре социального обслуживания населения.

Руководитель Минспорта Чувашии Василий Петров доложил, что ремонт на базе спортшколы ведется с 2019 года. Так, победителем конкурса по замене плитки в бассейне и напольного покрытия в игровом зале был признан тот самый «Нептун». Однако уже в ходе работ выявились нарушения. По словам и.о. директора ДЮСШ-ФОК «Патвар» Алексея Петухова, чаша бассейна после укладки плитки начала протекать, а в спортзале обновленный пол покрылся трещинами. Контракт в одностороннем порядке пришлось расторгнуть. Чтобы завершить объекты, разрабатывается новая проектно-сметная документация с учетом недоработок предыдущего подрядчика. Так что сроки окончания ремонта там пока неясны. Оправдания же руководителя подрядной организации, возмущенного тем, что ему не дали завершить работы, участникам совещания показались неубедительными.

Выслушав стороны, Олег Николаев поручил директору Республиканской службы единого заказчика Александру Андрееву разобраться в сложившейся ситуации, досконально изучить все документы. И отметил, что в данном случае есть все основания, чтобы обратиться в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела. И уже в его рамках «исследовать обстоятельства, какие бумаги и кем были подписаны, на каком основании начались работы, какие были выявлены нарушения, провести экспертизу и оценить нанесенный ущерб…»

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии: «Осмотрели проблемные объекты — больницу в Ибресях и школу в Вурнарах, где с опозданием шел капитальный ремонт. На сегодня большей частью работы завершены. Определенная степень удовлетворенности увиденным есть. Личное вмешательство и консолидация усилий показали, что ситуацию можно изменить в лучшую сторону. Однако есть внутреннее недовольство, что процессы, которые и так должны идти в соответствии с нормами законодательства и без личного вмешательства руководства региона, не выполняются. Это огорчает. В целом же поездка показала, что нами взято правильное направление в организации дальнейшего строительства и капитального ремонта учреждений социальной сферы через службу единого заказчика. При этом важно выявить тех подрядчиков, которые показали себя не с лучшей стороны, и в дальнейшем не допускать таких неблагонадежных партнеров к выполнению заказа». АЛЛА САЛАЕВА,

заместитель председателя Кабинета министров Чувашии — и.о. министра образования и молодежной политики Чувашии: «Если сравнивать то, что было месяц назад в Вурнарской школе № 1, и то, что мы видим сейчас, это совершенно разные картины, за короткий период сделано очень многое. Сегодня к приему детей созданы все необходимые условия, как с точки зрения образовательного процесса, так и в плане соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Столовая работает, ребята занимаются в физкультурном зале, готов и актовый зал. Остались лишь небольшие технические моменты. Что касается ремонта, то сейчас все сделано именно так, как задумывалось по проекту. Теперь ставим следующие задачи: готовим проектно-сметную документацию дальше, чтобы устранить и другие проблемы здания школы. Предстоит отремонтировать подвал и провести ряд других работ, нужно благоустроить и территорию вокруг школы. На следующий год приведем образовательное учреждение в полный порядок».

Фото cap.ru

Приезд большого начальства в Вурнарскую школу № 1 привлек любопытных учеников. Они живо интересовались у журналистов, кто к ним приехал, смело отвечали на вопросы и признавались, что за полгода очень соскучились по школе.