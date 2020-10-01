В Вурнарской школе прозвенел звонок

А по ремонту в бассейне ибресинского ФОКа могут начать уголовное разбирательство
Яркая, разноцветная плитка на фасадах, свежевыкрашенные белые колонны отремонтированного крыльца с пандусом — в новом облике встретила Вурнарская средняя общеобразовательная школа № 1 имени И.Н. Никифорова своих первых после капитального ремонта почетных гостей. И хотя было видно, что фасадные работы кое-где еще не завершены, впечатления школа оставляла совсем другие, нежели полтора месяца назад. Тогда здесь стояли мрачные строительные леса, в коридорах небрежно валялась битая плитка, а еще «сырая» отделка классов не обещала скорого завершения работ. Нынче же наспех оставленные возле входа детские велосипеды, ребятишки с ранцами, радостно вбежавшие в здание, и внезапно раздавшийся затем звонок на урок окончательно всех убедили — школа действительно «ожила»…
Спасли ситуацию
«Вот это совсем другое дело!» — сказал Глава Чувашии Олег Николаев, входя в здание. Его сопровождали заместитель председателя Кабинета министров республики — и.о. руководителя Минобразования региона Алла Салаева, руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская и другие официальные лица.
Напомним, 1 сентября этого года Вурнарская школа № 1 не смогла принять учеников из-за того, что здесь не успели завершить капитальный ремонт. А фронт работ изначально намечен был немалый: требовалось заменить кровлю, фасад, водопровод, канализацию, системы вентиляции и электроосвещения. Но подрядчик из Новосибирска «Проектстрой» подвел, не справился с поставленными задачами. Не было и должного контроля со стороны теперь уже бывшего руководителя администрации Вурнарского района. В итоге больше месяца ученики младших классов вынуждены были учиться в старом здании школы, остальные обучались дистанционно.
Тем временем срочно пришлось менять подрядчика, с прежним контракт был расторгнут. Завершить объект взялась строительная фирма «ПМК-8». Дело пошло быстрее: в кратчайшие сроки рабочие выполнили работы по водоотведению и водоснабжению, отремонтировали вентиляцию в пищевом блоке, обновили кабинеты, в актовом зале установили навесные потолки и сделали пол, начали облицовку фасада. Уже к 11 октября в помещениях расставили оборудование и мебель, началась уборка классов. Как рассказала директор школы Галина Иванова, фактически за месяц удалось сделать то, что не мог сделать бывший подрядчик за лето.
«Работая сверхурочно, в быстром темпе, до позднего вечера, рабочие смогли нам все отремонтировать, многое пришлось переделывать за первым подрядчиком, — рассказала Галина Ильинична. — Теперь у нас чистые классы, стены выровнены, все аккуратно. Привести школу в порядок, подготовить помещения к приему детей нам помогли родители и бывшие выпускники школы. Узнав о наших трудностях, они сами предложили помощь. Ребята и родители очень ждали открытия школы. Это, наверное, для всех нас даже больший праздник, чем первое сентября…»
КСТАТИ
Запеканка будет в меню
Осматривая столовую в Вурнарской школе № 1, Глава Чувашии между делом напомнил о его просьбе включить в школьное питание творожную запеканку. И руководитель регионального Роспотребнадзора Надежда Луговская, и и.о. министра образования и молодежной политики республики Алла Салаева заверили, что в меню школьников это полезное блюдо для подрастающего поколения обязательно появится. Олег Николаев же добавил, что меню необходимо совершенствовать, а за качеством школьного питания установить строгий контроль. Неплохо было бы увеличить в школьных обедах и завтраках долю местной продукции.
С понедельника в школе возобновились занятия во всех классах. Как и в других образовательных учреждениях, здесь строго соблюдаются санитарные нормы: термометрия при входе, дезинфекция рук, в классах установлены рециркуляторы. Вот только многие ученики, видимо, отвыкнув за время пандемии от школьных порядков, в первые дни напрочь забыли, что в школе нужно носить сменную обувь. При входе в свежеотремонтированный класс это заметила и.о. министра Алла Салаева и пожурила ребят, дескать, нужно беречь свою школу, ведь чистота и порядок в ней зависят и от учеников тоже.
Олег Николаев осмотрел кабинеты, заглянул в спортивный и актовый залы, в школьную столовую, где как раз после обеда шла уборка. Нюансы, касающиеся санитарных правил и «антиковидных» мер безопасности подмечала Надежда Луговская. Оставшись довольным увиденным, Глава республики поблагодарил за проделанную работу генерального директора ООО «ПМК-8» Виталия Ижелеева, крепко пожав ему руку: «Спасибо, Виталий Николаевич, что спасли ситуацию и поддержали Вурнарский район. К 20 октября обещали и сделали».
На этом этапе ремонтные работы в школе в целом практически завершены. Ну а в следующем году, по словам Аллы Салаевой, предстоит решить и другие проблемы здания школы, например, нужно заменить отопление, отремонтировать подвал…
«Дальнейшие вопросы отрабатывайте совместно с Республиканской службой единого заказчика», — посоветовал Олег Николаев, напомнив, что со следующего года такие виды работ, как новое строительство, капитальный ремонт социальных объектов, будут вестись централизованно через единую службу. Однако эта централизация не говорит о том, что с местных органов власти, министерств, по направлению которых планируется строительство или ремонт, снимается ответственность, предупредил руководитель региона. Ответственность и контроль за исполнением, конечно же, остаются, а вот задача службы — качественно организовать все процессы, от проведения изыскательных работ и проектирования до момента сдачи объекта.