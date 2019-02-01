В большой семье — прибавление

В День матери в администрации Янтиковского района по традиции чествовали многодетных мам.

Среди награжденных — Оксана Ефремова, которая вместе с мужем Сергеем растит и воспитывает пятерых детей: четырех мальчиков и одну девочку. А у Оксаны Карловой получился двойной праздник. В мамин день вместе с супругом Геннадием она получила свидетельство о рождении для своей недавно появившейся на свет доченьки. Малышка стала четвертым ребенком в семье. И в семье Павловых двойной повод для радости: как раз на 20-летнюю годовщину свадьбы супругов Наталии и Николая родился четвертый сын.

Многодетные семьи Дмитриевых, Никитиных, Ногиных, Сергеевых получили сертификат на право безвозмездного получения земельного участка.

Тем же, кто пополнил ряды больших семей, были вручены удостоверения многодетных.

Фото cap.ru: В конце праздника дети подарили мамам цветы и сказали дружное «спасибо».