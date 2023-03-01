В Янтиковском округе подвели итоги года

Сельхозпроизводство в Янтиковском округе в 2022 году выросло на 33,6% — один из лучших показателей в республике. А вот средняя зарплата в сфере предпринимательства здесь растет недостаточно заметно. Об этих и других вопросах шла речь на подведении итогов социально-экономического развития муниципалитета в минувшем году, которое провел Глава Чувашии Олег Николаев.

Зал районного Дома культуры едва вместил участников собрания, среди которых был не только актив, но и просто все неравнодушные к делам в округе. В фойе разместилась выставка продукции местных предприятий, художественных поделок. Плоды своих изысканий, трофеи с мест боев представили и школьные следопыты. Глава республики с интересом ознакомился с экспозицией, прежде чем открыть собрание.

В своем вступительном слове он напомнил, что правительство республики провело глубокий анализ деятельности каждого округа, в том числе Янтиковского, на предмет выявления реальной картины во всех сферах жизнедеятельности и обозначения перспективных направлений развития. Во главу угла ставился показатель привлечения инвестиций. В целом по республике он в минувшем году оказался достаточно высоким — более 90 млрд рублей.

Заметный вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона вносит и Янтиковский округ. Как сказал в своем докладе его глава Владимир Михайлов, объем инвестиций в основной капитал в муниципалитете в минувшем году составил более 242 млн рублей — это на 13,5% выше уровня предыдущего года. Значительно обновилась сельхозтехника, реализуются 4 крупных проекта по модернизации производственной базы АПК, в том числе строительство цеха по переработке молока, производству сыра и кисломолочных продуктов, комбикормового цеха и по переработке рыбы. В 2023-2025 годах планируется реализовать пять коммерческих проектов на общую сумму 597 млн рублей с созданием 60 новых рабочих мест.

Ведущей отраслью в округе остается сельское хозяйство. И внимание к нему окупается сторицей — объем продукции АПК во всех категориях хозяйств в 2022 году в деньгах составил около 2 млрд рублей, индекс производства — 133,6% к уровню 2021 года. Увеличились площади под посевами зерновых культур. Выросла господдержка отрасли. Под особым вниманием — владельцы личных хозяйств, зарегистрированные как самозанятые, им возмещается до 40% затрат на покупку техники. 17 частников уже получили такие субсидии на общую сумму 1,8 млн рублей.

Объем отгруженных промышленных товаров, работ и услуг собственными силами организаций за 2022 год вырос на 9%, оборот розничной торговли — на 16%. Важная сфера — малый и средний бизнес, где занято 269 предпринимателей. Их оборот за 2022 год составил 2 млрд 635 млн рублей, или 116,8% к 2021 году.

Цифра На 33,6% увеличилось в Янтиковском округе производство сельхозпродукции в 2022 году к уровню предыдущего года

Благополучная ситуация в экономике благоприятно сказывается на бюджетной политике. В бюджет округа в 2022 году поступило доходов в сумме 614,3 млн рублей — рост на 13,3%. Объем собственных доходов составил 106,7 млн — с ростом на 35%.

Министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов в качестве руководителя информационной группы по округу в своем выступлении также отметил динамичное развитие района. При этом отдельно затронул тему состояния гидротехнических сооружений, требующих ремонта. Говорил он также и о подготовке к предстоящему паводковому сезону, который обещает стать обильным из-за большого снега.

Подводя итоги совещания, Олег Николаев поблагодарил янтиковцев за плодотворную совместную работу и достигнутые результаты. Они должны стать основой для дальнейшего движения вперед, повышения эффективности во всех сферах — каждой сотки земли, каждого килограмма сельхозпродукции, включая ее глубокую переработку.

Но и имеющиеся недочеты решать придется. Речь идет, в частности, о пока еще невысокой — чуть более 23 тыс. рублей — средней зарплате занятых в малом и среднем бизнесе. «Это тянет округ назад с точки зрения доходов населения в целом по муниципалитету, — сказал Глава. — Здесь администрации надо поработать в части мотивации труда. Да сами бизнесмены должны более ответственно относиться к своей деятельности и ее результатам, к благосостоянию своих работников. Пока же зарплата здесь в полтора раза ниже, чем в сферах образования, культуры».