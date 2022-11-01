Представители администрации Янтиковского района вручили подарки мобилизованным землякам

Вместе и переживать легче

Братья Сергей и Евгений недолго думали, как поступить, когда в октябре получили повестки о мобилизации. Оба служили в армии: один — в артиллерии, другой — разведчиком. Старший Сергей недавно женился, младший Женя собирается. Жизнь бьет ключом, а тут призыв военкомата: явиться, расписаться и приступить к боевой подготовке в соседнем регионе.

Можно только догадываться, сколько слез пролила мама братьев в ту ночь, когда сыновья сообщили, что пойдут защищать Родину вместе. Но отец успокоил: мол, ребятами нужно гордиться.

Боевая подготовка на полигонах в Ульяновской области принесла в их жизнь много нового. Это сегодня у ребят есть все, что нужно для «учебки» и дальнейшего прохождения службы в условиях частичной мобилизации. А поначалу они, как и вся страна, задавались вопросом: чем и в чем воевать. На их глазах земляки спорили, ругались, мирились. Но в целом все живут дружно и помогают друг другу.

И вот недавно мама снова увидела родных Сережку и Женьку. Ее мальчишки приехали на побывку для встречи с близкими. Конечно, накрыли стол, позвали друзей.

…Когда Нина и Анатолий разрезали пирог с капустой, который любят сыновья, в дверь постучались — это пришли представители администрации района поддержать своих бойцов. Олег Ломоносов, Эдуард Буинцев, Владислав Павлов и Николай Сормов решили лично пожать руку Сергею и Евгению.

Вообще своих земляков в Янтиково ждали, готовились. Родители и жены мобилизованных ребят сегодня благодарят муниципалитет за подаренные вещи и ту обстановку, в которой они были переданы — ведь обошли каждый дом, каждого солдата. Вот и мама наших братьев тоже впервые за месяц улыбнулась – наверное, немного успокоилась. Ведь ее мальчишек ждут не только они с мужем, но и все село, район, республика.

Владимир Михайлов, глава администрации Янтиковского района: «В районе создан координационный штаб по оказанию помощи мобилизованным и их семьям. В него вошли представители социальной службы, сферы обслуживания, полиции, медицины, администрации района, а также главы сельских поселений. Социальные паспорта на всех семей военнослужащих созданы. С каждой семьей работа ведется и будет вестись индивидуальная».

В тему

Как сообщает «Чувашинформ», в республике составили социальные паспорта практически всех семей мобилизованных. В них входят сведения о том, какие у родственников военнослужащих есть потребности, сколько детей воспитывается в семье, какими мерами поддержки пользуются близкие призванного и многое другое.

Вопросы оказания всесторонней помощи семьям участников СВО в Чувашии курирует координационный центр, созданный по поручению Главы республики Олега Николаева.

Валерий Львов