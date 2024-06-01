От гостевых дворов до современной сыроварни

Одним из центров проведения Дня республики в этом году стал Янтиковский округ

С самого утра в Янтиково шумно и весело гулял «Детский Акатуй». Украсил праздник арт-проект «Творческий бульвар» с участием образовательных учреждений. Затем взрослые и дети объединились в большой хоровод, который стал частью театрализованного представления «Мудрость предков — послание в будущее». Более 300 исполнителей готовили эту постановку: студенты и преподаватели Чувашского государственного института культуры и искусств, творческие коллективы и дружные семьи Янтиковского округа.

ОЛЕГ ЛОМОНОСОВ,

глава Янтиковского муниципального округа: «Празднование Дня республики в нашем округе — большая честь. Мы бережно сохраняем и преумножаем самобытную культуру, развиваем сельское хозяйство, социальную сферу и инфраструктуру, экономику, открываем производства, строим дороги, ремонтируем социальные объекты. По показателю реализованных проектов на один населенный пункт Янтиковский округ занимает лидирующую позицию в Чувашии. И пусть округ небогат ресурсами и полезными ископаемыми, главное наше достояние — это люди, которые трудятся на благо и развитие родного края».

Тем временем посетителей привечали участники фестиваля гостевых дворов «Вот моя деревня, вот мой дом родной». Каждое поселение округа постаралось ярко и оригинально украсить свою площадку, где можно было познакомиться с местной культурой, бытом, узнать, чем примечательны села и деревни. А в торговых рядах шла бойкая торговля сувенирами и разными угощениями. Зрелищно и азартно проходили состязания на спортивных площадках по к?реш?, самбо, волейболу и мини-футболу.

Разделить праздник с сельчанами приехали и столичные гости. Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в открытии современной сыроварни, что принадлежит местной предпринимательнице, выпускнице «Школы фермера» Татьяне Юркиной из села Чутеево. Производством кисломолочных продуктов она занимается давно, а в 2021 году решила расширить свой бизнес и получила 8 млн рублей на поддержку из республиканского бюджета. Добавив своих 3,5 млн рублей, Татьяна Николаевна основательно модернизировала предприятие и установила новое, высокоэффективное оборудование. Теперь у нее широкий ассортимент сыров: рассольный сулугуни, мягкий моцарелла, фигурный чечил. Зреют на полках ламбер и качотта.

Есть и «экзотика» — сыр-рулет с сухофруктами, манго, финиками и кедровым орехом. Готовится здесь также натуральный йогурт и творог. В этом году Татьяна Юркина собирается производить 19 тонн сыра в год, а к следующему намерена выйти на 22 тонны.

Кстати, по словам Олега Николаева, правительство республики планирует поддержать и другие направления. По гранту «Перспектива» на поддержку фермеров в этом году предусмотрено 150 млн рублей. Это такие направления, как аквакультура, овцеводство, ягодоводство, овощеводство и агротуризм. Конкурс объявят ориентировочно в июле.

Продолжили День республики в Янтиково парад тракторов и «дефиле» детских колясок, джигитовка казаков и выступления мотопарапланеристов. Не пустовала и праздничная сцена: днем здесь награждали заслуженных тружеников, пели «Родники России» и ведущие солисты классик-группы «Бельканто». А вечером публику радовали песнями звезды чувашской эстрады.