В деревне Иваново Янтиковского района хотят восстановить краеведческий музей

По словам местного активиста Виталия Васильева, музей был основан еще в 1967 году при местной школе, а в 1980-м переехал в специально построенное для него одноэтажное здание. Учреждение было на хорошем счету в республике, и в свое время даже занимало призовые места на союзном уровне. В нем насчитывалось 15 тысяч экспонатов, а в картинной галерее художников хранилось около 170 картин. К сожалению, когда в 2010-м году ликвидировали школу, закрылся и музей. Между тем селяне очень переживают за сохранность его экспонатов, которые все еще находятся в старом здании.

На днях музей осмотрели представители местной власти и заключили, что зданию необходим ремонт, и в первую очередь надо заняться крышей. «Мы понимаем, как важно сохранить нашу историю, поэтому ищем любые способы, чтобы Ивановский музей не исчез. В течение ближайшего месяца администрация района приступит к оформлению документов на возобновление работы музея», — пообещал глава администрации района Владимир Михайлов.