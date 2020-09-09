Строительство очистных сооружений в Янтиково отстает от графика

Зато спортзал и клуб в Янтиково ремонтируют по плану

Уже в сентябре в Янтиково должна была завершиться важная стройка, в планах обновление спортивной школы и Дома культуры. Приводится в порядок и внешний облик села. Как ведется эта работа и получится ли выполнить все намеченное в срок, на месте проверил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

«Историческая» проблема

В первую очередь врио Главы Чувашии приехал на строительство новой станции биологической очистки сточных вод. Как сказал глава администрации Янтиковского района Владимир Ванерке, объект этот для села очень важен — старые очистные сооружения, построенные в 80-х годах прошлого века, устарели и не справляются со своими функциями. Согласно контракту объект должен быть сдан уже 30 сентября этого года. Но разрытый котлован, лежащие поодаль пластиковые канализационные трубы и большие емкости заставляли сомневаться, что стройка на пороге завершения.

Как оказалось, проблемы здесь возникли с самого начала. Тут и высокий уровень грунтовых вод, и ошибки в проекте, которые исправлялись недостаточно оперативно. Еще один фактор, тормозящий работу, — несвоевременная поставка необходимого оборудования. Тем не менее заместитель директора субподрядной организации Андрей Александров был настроен оптимистично: «Несмотря на обстоятельства, строительные работы ведутся. Заканчиваются земляные работы и бетонная подготовка под устройство оборудования. Намечается монтаж емкостных сооружений. Все работы планируем завершить до конца октября».

Олега Николаева такое отношение к делу возмутило — он назвал срыв сроков строительства очередным проявлением халатности и поручил Министерству строительства Чувашии в кратчайшие сроки провести анализ ситуации со станцией БОС. «Проблема очистных сооружений в селе Янтиково уже стала «исторической». Я думаю, что в ближайшее время мы решим этот вопрос, и максимум в течение полутора-двух месяцев объект будет достроен и введен в эксплуатацию», — сказал врио Главы Чувашии в ходе беседы с журналистами.

Автобус для юных спортсменов

Старое здание детско-юношеской спортивной школы более десяти лет находилось в аварийном состоянии. Конечно, в нем никто уже не занимался — в 2012 году открылся новый спортивный комплекс, в котором созданы все необходимые условия для занятий различными видами спорта. Но что делать со «старшим братом» новой спортивной школы — этот вопрос до недавнего времени оставался открытым. Пока не было принято решение провести капитальный ремонт.

Врио Главы республики посетил ДЮСШ-ФСК «Аль», в котором ведутся масштабные ремонтные работы. Обновился фасад одноэтажного здания с просторным спортивным залом, заменены оконные блоки и двери, прохудившаяся кровля. В спортзале скоро уложат новые полы. Впереди — ремонт водопровода, вентиляции, систем отопления, канализации, электроснабжения и устройств пожарной сигнализации. На сегодняшний день выполнено 80% всех работ.

По словам директора ФСК «Аль» Анатолия Кириллова, уже в октябре здесь смогут заниматься самые маленькие спортсмены села. «Будет открыта секция волейбола для детей 3-5 классов. Занятия будут проводить два новых молодых специалиста, которые окончили в этом году Канашский педколледж», — сообщил он. И, воспользовавшись случаем, попросил руководителя региона выделить специальный «спортивный автобус» для тех ребят, которые будут выезжать на различные соревнования. Олег Николаев ответил, что на днях в Москве были подписаны соглашения о сотрудничестве с Минспорта страны и Всероссийской федерацией школьного спорта. «Мы договорились, что в ближайшее время обсудим возможность создания школьных спортивных клубов, школьной спортивной лиги. Ваше предложение — интересное, в рамках этой большой работы мы его постараемся учесть», — сказал он.

В Янтиково сегодня благоустраиваются улицы, дворовые территории, реконструируются объекты социально-культурной сферы. Так, в сквере по проспекту Ленина уже уложена брусчатка, заасфальтирована часть площадки. Остается построить сцену, фонтан и установить малые архитектурные формы.

Осмотрел Олег Николаев и ремонтирующееся здание Янтиковского дома культуры. Директор Центральной клубной системы района Арина Алексеева рассказала, что на сегодняшний день приведены в порядок кровля, отмостка, цоколь и фасад здания.

В поисках гармонии

«Мы видим, что реализация различных проектов реально преображает облик центрального поселения Янтиковского района. Создаются комфортные условия для проведения как спортивных, так и культурных мероприятий», — сделал вывод руководитель региона на встрече с главами сельских поселений и активом района, состоявшейся позже.

На этой встрече, в частности, шла речь о выплатах субсидий на содержание крупного рогатого скота и создание единой системы по сбору молока в районе. Врио Главы отметил, что те проблемы, что есть в муниципалитете — они такие же, как и в других районах республики. Над их решением региональное правительство работает, в том числе в рамках инвентаризации полномочий органов местного самоуправления, чтобы повысить эффективность власти на местах.

«Наша главная задача — это гармонизация между полномочиями и финансовым обеспечением. Но самое главное в конечной цели этих преобразований, конечно же, народ, жители республики. Они ждут от нас изменений сегодня, а не завтра. Поэтому все те решения, которые приняты и реализуются, говорят о том, что мы идем в правильном направлении», — сказал журналистам руководитель республики.

Игорь Васильев

Фото с сайта yantik.cap.ru

На месте очистных сооружений пока только котлован.