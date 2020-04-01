В Янтиковском районе продезинфицированы квартиры и хозяйства

На долю района выпали непростые испытания. На 20 апреля подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом, еще восемь человек — под медицинским наблюдением. Среди районов и городов республики это второе место после Чебоксар по количеству инфицированных COVID-19.

Ежедневно на сайте района выставляется оперативная информация о выявлении новых случаев заражения. Заболевшие есть в пяти сельских поселениях — Алдиаровском, Индырчском, Новобуяновском, Янтиковском, Яншихово-Норвашском. По словам главы администрации района Владимира Ванерке, все пациенты госпитализированы, им назначена необходимая терапия, квартиры, дома и хозяйства заболевших продезинфицированы.

Чтобы предотвратить угрозу дальнейшего распространения вируса, в районе строго контролируется режим самоизоляции, с 9 апреля организована работа мобильных групп по всей территории района. «Дежурные» группы проводят уличные рейды, убеждают селян оставаться дома. С просьбой отказаться от поездок и плановых визитов к врачу к людям обратился главврач Янтиковской ЦРБ Алексей Степанов: «Если выйти на улицу все же необходимо, нужно сохранять дистанцию не менее двух метров от других людей, а также использовать средства индивидуальной защиты, — порекомендовал он. — Важно соблюдать правила личной гигиены. В случае появления признаков ОРВИ — вызвать врача на дом».

Между тем в Янтиково началась тотальная дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Всего их в селе 38. Обрабатываются все поверхности, особое внимание коммунальщики уделяют перилам, почтовым ящикам, ручкам дверей и полам на первых этажах. Влажная уборка с дезинфицирующими средствами проводится ежедневно.

Напомним, врио Главы Чувашии Олег Николаев распорядился перечислить муниципалитетам Чувашии чуть более 8 млн рублей на борьбу с коронавирусом.

Фото cap.ru:

Сотрудники управляющей компании в Янтиково каждый день обрабатывают подъезды домов.