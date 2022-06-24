«Музей всего»: путешествие в Яншихово-Норваши

Обыкновенно при слове «музей» в голове возникают образы исторических зданий со львами и колоннами, прохладных величественных залов с подсвеченными витринами или картинами в роскошных рамах, бабушки-смотрительницы и тишина. Однако на самом деле музеи невероятно разные и удивительные, и чем дальше они от крупных городов, тем причудливей может оказаться экспозиция и неожиданней их бурная внутренняя жизнь. Пользуясь теплом летних дней, предлагаем вам отправиться в село Яншихово-Норваши Янтиковского района, на родину многих выдающихся людей Чувашии, прогуляться по живописным окрестностям и, конечно же, заглянуть в историко-мемориальный музей.

Разместился он в здании двухклассной школы, которую открыл здесь в 1903 году Иван Яковлевич Яковлев. Само здание своей глубокой продуманностью невероятно впечатляет: основательные толстые бревна, четырехметровые потолки классных комнат (чтобы плотно рассаженной детворе на уроках воздуха хватало) — и пониже, для уюта — в жилой комнате учителя. Крышу тут покрыли так основательно, что простояла она до самого 1990-го года — когда открыли музей, сделали все же ремонт. А еще один был недавно: снаружи здание сияет свежей краской, а для экспонатов, которые внутри уже не помещаются, построили навес.

Сколько в музее предметов, не скажет даже сам заведующий, Владимир Васильевич Петров, неустанными стараниями которого коллекции собирались и беспрестанно продолжают прирастать. То где-нибудь разбирают старый дом, то родные знаменитого земляка-художника решают судьбу его картин, то присылают результаты своей работы поисковые отряды.

Времени заносить все это в книги поступлений совершенно нет, тем более что заведующий — он же и экскурсовод, и дворник, и уборщица, и дизайнер экспозиции, и электрик, и сантехник, и организатор массовых мероприятий в одном лице. А недавно вот поликарбонатом (на собственные деньги, кстати, купленным) обшивал навес, чтобы хранящееся там добро косым снегом не засыпало.

Кто-то из посетителей метко назвал это место «музеем всего». Тут и черепа древних быков и оленей, и другая ископаемая фауна, и сосуды-черепки, орудия труда древнего человека, а также множество этнографических материалов (здешние платья да тканые-вышитые головки сурбанов даже специалисты из Российского этнографического музея приезжали изучать) — этот зал вполне мог бы быть самостоятельным музеем.

Есть и пространство, посвященное истории школы, со всеми ее учителями, директорами и выдающимися учениками. Многих Владимир Васильевич и сам знал, потому что 20 лет проработал директором, а педстажа у него 38 лет. Конечно, большая часть посвящена замечательным людям — живописцы, скульпторы, актеры, агрономы и депутаты…

«Бывают же на свете места, про которые и рассказать нечего — никого выдающегося. А у нас тут столько! Всех так сразу и не перечислишь!» — рассказывает заведующий. Большое и талантливое семейство Спиридоновых: Моисей Спиридонович — один из первых профессиональных художников, его брат Григорий — первый в Чувашии скульптор, и сестра Ольга — иконописец, и дети, Августа Моисеевна и Виктор, тоже избравшие стезю художника.

«Бывают же на свете места, про которые и рассказать нечего — никого выдающегося. А у нас тут столько! Всех так сразу и не перечислишь!» — рассказывает заведующий. Большое и талантливое семейство Спиридоновых: Моисей Спиридонович — один из первых профессиональных художников, его брат Григорий — первый в Чувашии скульптор, и сестра Ольга — иконописец, и дети, Августа Моисеевна и Виктор, тоже избравшие стезю художника. И Никита Сверчков, и Павел Меркурьев, и Вера Кузьмина, и Алексей Майраслов, и много, много кто еще. Их истории представлены личными вещами, работами, документами и фотографиями — и все это причудливо и виртуозно сочетается в крайне ограниченном пространстве, как будто мысль рассказчика, витиеватая и то и дело перескакивающая с одной темы на другую, но все они какими-то неведомыми нитями связаны.

Для каждого героя — особый альбом с вырезками из газет, а то, что выходит в электронном варианте, распечатывается и тоже приобщается к делу. Иногда в этом огромном массиве предметов попадаются подлинные шедевры — как, например, ранние рисунки и алтайские этюды Сверчкова или виды здешних мест кисти Николая Карачарскова. Или полотна Алексея Альфонса — он хоть и не местный, но тоже из Янтиковского района.

Не меньше, чем картины или скульптуры, впечатляют естественно-научные коллекции, например, та, что связана с именем Виталия Владимирова. Этот замечательный садовод-любитель (работал-то он трактористом и газовиком) на своих 10 сотках выращивал почти 400 видов деревьев и кустарников, вроде китайского лимона и манчжурского ореха, а фотографиям удивительных тыкв-бутылок и мочалок можно было бы не поверить, если б они тут же рядом не лежали. А еще баночки с семенами, банки с редкостными вареньями, многочисленные награды сельскохозяйственных конкурсов и прочие чудеса.

Зал с военной формой и оружием — особенно любимое детище заведующего и центр притяжения для местных мальчишек. Впрочем, и для девочек тут кое-что найдется, например, вышитые платки — подарки возлюбленных и невест, а если попросить, можно услышать здешние рекрутские песни и увидеть традиционный на проводах танец с платками.

Современная история и постоянно меняющийся быт тоже не избегают внимания дотошного собирателя. Здесь представлено все, от ряда эволюционирующих телефонов и телевизоров до «баттла» коллекционеров наручных часов (в итоге обе коллекции бок о бок лежат в одной витрине).

Ходить и слушать тут можно не один день, и все равно откроется еще какая-нибудь неожиданность. Только вот проблема: вся сопроводительная информация — что это за предмет, от кого и когда получен, и какой у него скрытый смысл, и кто сам его бывший обладатель — вся она у Владимира Васильевича в голове. И очень, очень нужны ему помощники, чтобы все это методично зафиксировать по строгим музейным правилам и сохранить для будущих времен богатую и сложную историю этого места…