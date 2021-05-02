В Цивильске — ледовый дворец, в Янтиково — дорога

На Высшем экономическом совете обсудили перспективы и проблемы двух районов

На очередном заседании Высшего экономического совета республики рассматривали перспективы развития районов, которые, по словам председательст-вующего, главы Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова, вызывают «скорее позитивные эмоции», — Цивильского и Янтиковского. Районы демонстрируют неплохую динамику по производству и инвестициям, но главное — у руководства и жителей есть желание менять жизнь к лучшему.

Потенциал обоих районов огромный, отметил Анатолий Аксаков, по традиции объехав накануне муниципалитеты. «Сердце Чувашии», Цивильский район, имеет неплохой задел для развития промышленности. Большие надежды возлагают и на агротехнопарк, который здесь планируют создать в ближайшие годы. Перспективна тема туризма: если в Цивильске притягивают Тихвинская ярмарка и женский монастырь, то в Янтиковском районе интересным местом является база отдыха «Медвежий угол». «Все хорошо, но разбитая дорога», — обратил внимание Анатолий Аксаков.

Подробнее о ситуации на местах рассказали профильные министры. По оценке вице-премьера — министра экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрия Краснова, в Цивильском районе наблюдается рост в обороте крупных и средних предприятий. По уровню безработицы район в «хорошем смысле слова» на первом месте — здесь почти полная занятость населения. В Янтиковском районе, напротив, ситуация с безработицей не такая радостная.

На 2021 год в рамках адресной инвестиционной программы в Цивильском районе запланированы строительство детского сада на 240 мест, ФАПа в деревне Елюккасы, проектирование пристроя на 825 мест к школе № 2 в Цивильске, второй очереди очистных сооружений в городе, газоснабжение ОПХ «Хмелеводческое» и проектирование инженерной инфраструктуры агропромышленного парка. Стоимость объекта оценивается в 1,1 млрд рублей, а открытие запланировано на 2024 год. Появление агротехнопарка в Цивильском районе позволит ввести в оборот неиспользованные земли сельскохозяйственного назначения, привлечь инвесторов по переработке сельхозпродукции, создать новые рабочие места, отметил министр.

Предварительно о своем желании «зайти» в агротехнопарк заявили 15 резидентов. Он будет в чем-то напоминать когда-то существовавший в районе комбинат «Пищевик», занимавшийся переработкой плодово-ягодной продукции. Предприятия, которые там разместятся, планируют перерабатывать сельхозпродукцию и выпускать экологическую упаковку. Рабочие места получат более тысячи человек.

В Янтиковском районе предусмотрено строительство четырех ФАПов, врачебной амбулатории в селе Шимкусы и станции биологической очистки сточных вод.

В числе «цивильских» проблем Дмитрий Краснов назвал вопросы в сфере электросетевого хозяйства (в районе определены 83 бесхозяйных объекта, «но их значительно больше»), неэффективную реализацию местной продукции, а также недостаточно развитую придорожную инфраструктуру на федеральной трассе М-7. Касаясь туризма, отметил, что в районах есть что посмотреть, но заработать на этом ни местные власти, ни предприниматели пока не могут. «Отсюда очень маленькая доля туризма в экономике республики», — сделал вывод министр.

По индексу производства сельхозпродукции оба района в передовиках, дополнил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов. Однако в Цивильском районе есть около тысячи гектаров необрабатываемых земель.

По словам главы администрации Цивильского района Сергея Беккера, вверенный ему муниципалитет смело можно называть не просто аграрным, а аграрно-индустриальным. Набирает силу крупный бизнес — на территории района открыта фабрика по производству дверей, работают Цивильский завод металлоизделий и другие предприятия. По всей видимости, город привлекает бизнесменов близостью к чувашской столице и федеральной трассе. Точками роста в районе называют кластер электрооборудования, деревянных строительных конструкций, готовых металлоизделий, обуви и швейных изделий, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сельхозпроизводство.

Но есть и проблемы. Среди основных — строительство школы на 375 мест и врачебной амбулатории в селе Чурачики (запланирована на 2024 год), а также стационара с центром трассовой медицины и вертолетной площадкой в Цивильске. Нынешнее здание стационара, по словам Сергея Беккера, не выдерживает никакой критики. Остро стоит также вопрос со строительством инфраструктуры и выделением земли для многодетных семей.

В этом году в Цивильске запланировано построить 16 тысяч квадратных метров жилья. Перспективным в этом плане считается микрорайон «Южный-2», за ростом которого наблюдают все проезжающие по трассе М-7. Здесь разместятся ледовый дворец, ФОК открытого типа, детский сад с бассейном, однако требуется решить вопрос со строительством надземного перехода на федеральной трассе, проходящей через город. Кроме того, необходимо решать проблемы ЖКХ: помимо очистных сооружений в Цивильске нужна система отвода ливневых и паводковых вод — из-за этого дороги и коммуникации в городе быстро приходят в негодность.

Говоря о туризме, Сергей Беккер упомянул монастырское подворье в Первостепановском сельском поселении и старые пристани Цивиля, которые тоже вполне могут стать местами притяжения туристов. Есть инвесторы, готовые организовать в районе центр зимнего семейного отдыха и банный комплекс.

«Один из старших товарищей назвал меня мечтателем. Да, я такой. В нашей работе по-другому нельзя. Цивильск и Цивильский район могут стать финансово самодостаточными», — заявил Сергей Беккер.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В Янтиковском районе работают 473 субъекта малого и среднего предпринимательства и 194 самозанятых. В Цивильском районе — 970 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 276 самозанятых.

В основе экономики Янтиковского района — аграрный сектор, на долю которого приходится 76%. По индексу производства сельхозпродукции янтиковцы лидируют в республике, отметил глава Янтиковской администрации Владимир Михайлов. Основные направления АПК — мясомолочное животноводство, производство зерна и переработка молока. Из плюсов он также отметил тот факт, что в районе почти не осталось необрабатываемых земель.

Закономерно, что и инвестпроекты в районе тоже в основном аграрные. В ближайшие три года здесь планируют построить животноводческий комплекс на 480 голов, комбикормовый завод, цеха по переработке рыбы, производству сыра и кисломолочных продуктов. Благодаря этому в районе появится около 50 высокооплачиваемых рабочих мест. Для потенциальных инвесторов в районе готовы предложить 9 свободных производственных площадок.

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ, председатель ВЭС: «На заседании Высшего экономического совета Чувашии обсудили перспективы двух муниципалитетов: Цивильского и Янтиковского районов. В центре внимания — социальная, дорожная инфраструктура, системы водоснабжения и очистные сооружения. Годами получал жалобы от людей по очистным сооружениям в Цивильске и Янтиково, и вот благодаря решениям Олега Николаева проблемы будут решены. Одна из задач — обеспечение комфортных условий для развития субъектов МСП на основе формирования эффективных механизмов государственной и муниципальной поддержки. Создание новых производств, строительство школ и садиков, объектов здравоохранения, туристической и дорожной инфраструктуры в планах обоих районов. Уверен, благодаря принятым решениям Цивильский и Янтиковский районы получат новый импульс для своего развития».

«Главной проблемой для нас является сокращение численности трудоспособного населения, отток молодежи», — обозначил Владимир Михайлов. Решить проблему, по его словам, могло бы создание новых рабочих мест и комфортных условий для жизни. На это, в свою очередь, направлены инфраструктурные и социальные инвестпроекты. Так, в два проекта в области сельского туризма — в усадьбу «Паснерка» и базу отдыха «Медвежий угол» — вложено порядка 120 млн рублей, создано около 40 рабочих мест. Желающих отдохнуть там становится все больше, однако отсутствие асфальтированной дороги порой отпугивает потенциальных туристов, также заметил глава администрации, попросив помочь подвести дорогу. Из-за дороговизны предприниматель своими силами справиться с проблемой не может.

В сфере ЖКХ янтиковцы намерены построить в селе станцию биологической очистки сточных вод и отремонтировать пять водонапорных башен, в образовании — возвести корпус для начальных классов на 200 мест к Янтиковской школе и провести реконструкцию стадиона, в строительстве — построить дорогу в обход Янтиково. Проблема давняя — о необходимости объездной дороги заговорили еще в 1990-е годы, однако по разным причинам ее так и не построили. Сейчас весь транспорт, в том числе и большегрузы, проходит по главной дороге райцентра и порядком ее разворотил. А со строительством М-12 проблема для села встала еще острее. «Убедительно просим поддержать этот проект», — обратился Владимир Михайлов.

Как заверил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов, в рамках соглашения с компанией «Автодор» подрядчик восстановит поврежденную дорогу. К ремонту, к слову, уже приступили. А относительно объездной объяснил: на следующий год готовится проектно-сметная документация, после чего Минтранс обратится в ФДА на предмет финансирования. Председатель ВЭС Анатолий Аксаков со своей стороны тоже пообещал подключиться к решению вопроса по объездной дороге.

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В Цивильском районе делают ставку на развитие туризма и промышленности, в Янтиковском — сельского хозяйства.