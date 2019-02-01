Эссе и рассказы с финансовой подоплекой

Налоговикам, по службе имеющим дело с цифрами и сухим слогом закона, не чужда лирика. Постоянно на уровне ФНС России или ее региональных подразделений проходят литературные конкурсы и для самих сотрудников ведомства, и для налогоплательщиков, в том числе будущих.

В сентябре нынешнего года УФНС по Чувашской Республике объявило конкурс на лучшее сочинение по налоговой тематике среди школьников «Крепка казна — сильна страна». Это направление выбирается периодически, а самый первый конкурс под аналогичным названием был организован еще в 2005 году.

Нынче принимались работы в жанре рассказа, сказки, письма, дневника, эссе по тематическим направлениям: «Налоги и государство», «Профессия — налоговый инспектор», «Налоговая инспекция будущего». А конкурсанты были разбиты на три возрастных категории: первая группа — учащиеся 5–6 классов, вторая группа — учащиеся 7–8 классов и третья группа — 9–11­классники.

На предложение налоговиков откликнулось около 200 школьников. Творческое соревнование проходило в два этапа. Первоначальный отбор сочинений осуществлялся в инспекциях на местах. Для финала на республиканском этапе было отобрано 66 лучших работ, представленных в управление. Среди них и развернулась основная борьба за победу.

Экспертную оценку на заключительном этапе помогли осуществить специалисты Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Центра внешкольной работы «Эткер». Ими были внимательно изучены все сочинения по таким критериям, как соответствие сочинения выбранному тематическому направлению и жанру, выражение авторской позиции, оригинальность текста, творческий подход, возможность использования сочинения в просветительских целях.

Победителями конкурса в своих возрастных группах стали:

1. Мария Павлова, ученица 5 класса МБОУ «СОШ № 3» г. Алатыря (финансовая сказка «Как звери налоги платили»),

2. Елизавета Никулина, ученица 7 класса МАОУ «СОШ № 1» г. Чебоксары (эссе «Зачем платить налоги?»),

3. Татьяна Константинова, ученица 11 класса МБОУ «Абашевская СОШ» Чебоксарского района (рассказ «Все в твоих руках»).

Призерами конкурса признаны:

1. Хамдеева Рузиля, ученица 6 класса МБОУ «Долгоостровская СОШ» Батыревского района (сочинение «Крепка казна — велика страна»),

2. Глухова Дарья, ученица 5 класса МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары (рассказ «Ежик­казначей»),

3. Петров Никита, ученик 8 класса МБОУ «Егоркинская СОШ» Шумерлинского района (сказка «Любопытный Крепыш»),

4. Романова Маргарита, ученица 8 класса МБОУ «Азимсирминская СОШ» Вурнарского района (рассказ «Потап Михайлович и Листопадное царство»),

5. Егорова Мария, ученица 9 класса МБОУ «Янтиковская СОШ» Янтиковского района («Сказка про то, как Карабас Барабас налоги платить не хотел»),

6. Гайнуллин Тимур, ученик 10 класса МБОУ «Козловская СОШ № 3» г. Козловки (сказка «Добрый царь и Мудрый царь»).

Торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоится 25 ноября в Управлении Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике.

Вера Маркова