Три проекта из Чувашии стали победителями всероссийского конкурса «Маршрут года»

Подбираемся к десятке лучших

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» составила рейтинг регионов страны по итогам конкурса в 2019 году. Чувашия оказалась на 12 месте из 33.

Всего в этом году на участие в премии было подано 539 проектов из 63 регионов страны. 166 из них приняли участие в финале «Маршрута года», который в конце октября прошел в Ижевске.

Напомним, от Чувашии в финал вышли четыре проекта, а победителями в результате стали три из них. Первые места в своих номинациях завоевали иммерсивный променад-спектакль «Нити судьбы», межрегиональный маршрут «Лист дубовый — лист кленовый» и экскурсия на производство «От конфет до макарон — Чебоксарский Вавилон».

При составлении туристического рейтинга на основе итогов конкурса организаторами учитывались как общее количество проектов от региона, так и результаты общенационального финала Всероссийской туристской премии.

Методика начисления баллов была несложной: 1 балл просто за участие, 2 — за участие в финале, 3 — за третье место, 4 — за второе, 5 — за первое и, наконец, 6 — за гран-при. Нашей республике в таком раскладе удалось набрать 29 баллов. Ровно столько же оказалось и у Московской области, с которой Чувашия и поделила 12 место, не добрав всего несколько баллов для вхождения в десятку самых продвинутых в области туристической работы регионов. Первыми в списке стали наши соседи — Нижегородская область. На пьедестале почета также Москва и Удмуртия.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена в 2014 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Фото Максима Васильева из архива редакции