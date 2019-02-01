АЛЕКСЕЙ ГРИЩЕНКО

министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии

«7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», где были определены три основных вектора развития государства. Первое — это человеческий капитал, второе — комфортная среда для жизни и третье — экономический рост.

Выданное 4 октября Минстроем России разрешение на строительство межпоселкового газопровода к Заволжской территории г. Чебоксары Чувашской Республики — это важное событие, которое призвано объединить все три направления национальных проектов в единое целое. В ближайшем будущем газификация Заволжья даст синергетический эффект — она станет дополнительным импульсом для развития республики и притока инвестиций, создания комфортных условий для проживания людей, развития туристско-рекреационного кластера».