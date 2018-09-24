Чувашские наркополицейские задержали «закладчика»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике с поличным задержали 24-летнего мужчину. Во время обыска в его карманах обнаружили несколько расфасованных доз наркотических веществ.

Уголовное дело возбуждено по статье 228.1 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предусмотренное наказание — лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

По данным МВД по Чувашии, в течение 2018 года сотрудниками Управления выявлено и пресечено более 700 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 199 наркоторговцев привлечено к уголовной ответственности, из них более 100 непосредственно за распространение веществ.

В апреле в Новочебоксарске приговор выслушала организованная преступная группа в составе 21 участника, торговавшая наркотиками в особо крупном размере. Все они получили реальные сроки от 9 до 12 лет.