В десятке «Антинаркотического рейтинга»

Чувашия вошла в ТОП-10 «Антинаркотического рейтинга регионов», который составили специалисты проекта «Трезвая Россия».

Учитывались такие критерии, как число людей, умерших из-за наркотиков, численность стоящих на учете наркоманов, количество совершенных в состоянии наркотического опьянения преступлений. Также в расчет принимались количество уголовных преступлений и административных нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

По сумме всех пяти критериев определили итоговый балл каждого региона. Рейтинг с наименьшим количеством баллов и наилучшей обстановкой возглавили Архангельская область (22,62), Чукотский автономный округ (23,97) и Волгоградская область (23,99). Наибольшие проблемы с наркотиками (85, 84 и 83 места в списке) эксперты обнаружили в Приморском крае (56,62), Еврейской автономной (47,52) и Сахалинской областях (46,01). Чувашия оказалась на 10 месте со средним балом 25,12.