«Мисс Россия»: нужно много работать, чтобы покорить мир. Фото

А потом можно будет подумать и о пицце

Спустя две недели после того, как 18-летняя студентка из Чувашии Юлия Полячихина завоевала титул «Мисс Россия-2018», она вернулась в родные Чебоксары, чтобы продолжить учебу в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова и дать свою первую в жизни пресс-конференцию.

Встретили самую прекрасную девушку страны в Чебоксарском аэропорту весьма скромно, однако, как призналась она позже журналистам, море цветов, искренние поздравления, объятия друзей и бело-розовые шарики, запущенные детьми в небо в ее честь, — все это было очень трогательным и душевным.

С победой поздравил Юлию и Глава Чувашии. Михаил Игнатьев крепко пожал ей руку, после чего было сделано несколько фото на память. При этом в руках у девушки был простой пакет, в котором лежали обычные женские туфли, однако в сети Интернет тут же появились предположения пользователей о том, что руководитель региона преподнес титулованной красавице какой-то особый подарок, что позже на пресс-конференции в Чувашском госуниверситете сразу же опровергла Юлия.

Не успела она еще в полной мере ощутить, что значит быть самой красивой девушкой страны, как в соцсетях появилась масса каких-то домыслов, догадок, из ее интервью стали выдергивать фразы, которые без контекста приобретали совсем иной смысл. Например, стоило появиться информации, что отец заволжской красавицы — предприниматель в строительной сфере, как ее тут же окрестили «дочкой строительного магната».

— Я, может, и хотела бы, чтобы это было так, но это неправда, — пошутила Юлия и сказала, что старается не придавать значения негативным комментариям обывателей, которые в своих фантазиях уже отправили ее с благотворительной миссией и в Сирию, и на Донбасс.

По словам студентки, жизнь ее кардинально поменялась с тех пор, как она стала обладательницей короны стоимостью в миллион долларов, которую, к слову, Юля и сама видела только пару раз.

— Съемки, интервью на радио и телевидении, фотосессии для журналов и газет, свободной минутки почти не остается, — призналась она журналистам. — Вначале я была напугана всем этим. Но с каждым эфиром чувствовала себя увереннее, поняла, что мне это нравится, и я бы хотела связать свое будущее не только с индустрией красоты, но и с телевизионной журналистикой, поэтому стараюсь во время интервью заодно и учиться у профессионалов. Сильно волновалась перед записью программы Первого канала «Вечерний Ургант», после этого уже было не страшно.

Сейчас Юлия Полячихина — студентка первого курса отделения журналистики факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ. И в Чебоксары она приехала, чтобы сдать очередную сессию. Из-за напряженного рабочего графика девушка даже не успела вкусить студенческой жизни, учебную программу ей приходится осваивать дистанционно, но все экзамены и зачеты она сдает хорошо, заверили представителей СМИ преподаватели.

Возможно, скоро девушке придется расстаться с Чувашским университетом, ведь контракт обязывает ее год проживать в Москве. Кстати, по контракту запрещено также выходить замуж, делать тату-

ировки и иметь вредные привычки. Тем не менее этот курс «Мисс Россия» планирует закончить в Чебоксарах, ну а дальше как победительница она вправе выбрать любой вуз страны.

Какая именно программа ждет Юлию в рамках конкурса «Мисс Россия-2018» в течение года, она пока не знает. Но уже с июня начинается подготовка к мировым турнирам красоты «Мисс мира» и «Мисс вселенная», которые состоятся осенью. Юля относится к этому ответственно и на вопрос корреспондента «СЧ»: «А не хотелось бы стать обычной девчонкой, снять высокие каблуки, пойти с подружками в кафе и съесть большой кусок пиццы?»?— Юля, вдруг став серьезной, а на взгляд некоторых, даже немножко печальной, покачала головой, дав понять журналистам, что если хоть иногда давать себе слабинку — больших целей не достичь. «Ну а через год можно будет подумать и о пицце», — улыбнулась она.

— Юля пришла на конкурс «Мисс Россия» не случайно, этому предшествовало как минимум три года подготовки, — поддержал свою воспитанницу генеральный директор модельного агентства Volga Models Владимир Ильин. — За это время она успела поучаствовать во многих проектах, в том числе и международных. Финал нынешнего конкурса «Мисс Россия» был насыщенным и трудным. За право обладать короной победительницы боролись 50 наикрасивейших девушек со всех уголков страны. Юле, несмотря на возраст, а ведь она оказалась самой юной участницей конкурса, удалось обойти всех. Это говорит о ее работоспособности, желании учиться и, несмотря на всю ее скромность и хрупкость, упорно добиваться поставленной цели.

Фото Олега Мальцева

Юлия Полячихина стала второй представительницей Чувашии, удостоенной звания самой красивой девушки страны. При росте в 173 см она весит всего около 50 килограммов и обладает идеальными параметрами.

Вот уже в 23-й раз самые яркие девушки республики боролись за звание «Мисс Чувашия» и возможность представлять нашу республику на всероссийском конкурсе красоты.

КСТАТИ

Сразу же после пресс-конференции с Юлией Полячихиной во Дворце культуры ЧГУ состоялся финал конкурса «Мисс Чувашия–2018». На звание самой красивой девушки республики претендовали 30 участниц. Девушки дефилировали в купальниках, демонстрировали свою красоту в национальных костюмах, а под конец вышли в вечерних платьях. В числе почетных членов жюри была и «Мисс Россия-2018», которая в 2016 году также боролась за звание «Мисс Чувашия» и одержала победу. Титулованная красавица вышла на сцену и поздравила новую «Мисс Чувашия». Ею стала 23-летняя жительница Чебоксар с золотистыми локонами Наталья Маточкина.