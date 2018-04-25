Отличников — на целый класс! Фото

В Чебоксарах поздравили самых грамотных участников международной акции

Вчера в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова состоялось награждение отличников международной акции «Тотальный диктант».

Рекорд прошлого года — 44 человека, написавших текст без единой ошибки, — не побит. Но отличников много и на этот раз — 32. При том, что и участники, и диктаторы считают текст этого года довольно сложным.

Число самых грамотных любителей Тотального диктанта в процентном отношении в Чебоксарах перешло верхнюю отметку по стране. У нас их набралось более 5% от всех написавших. В России отличники акции в разных регионах составили в среднем от 2 до 5%. Хотя участников в этом году в Чувашии было побольше — 711 человек против 600 в прошлом году. Увеличилось и число площадок. Кроме Чебоксар и Новочебоксарска день грамотности провели в Канаше и Ибресинском районе, где диктант написали более 180 человек.

В акции участвовали и 140 иностранцев, в основном это студенты ЧГУ. Причем такое число иностранных участников — как раз своеобразный рекорд нынешнего Тотального диктанта в Чебоксарах. В прошлом году, например, на диктант пришли лишь 60 студентов-иностранцев. Диктант для них, конечно, был довольно условный и напоминал, скорее, тест с заданиями по русскому языку. Победителей такого диктанта, в формате TruD, в этом году 19 человек.

Напомним, 14 апреля по всему миру прошла международная акция «Тотальный диктант», текст которого написали на всех шести континентах планеты. По данным организаторов, акция собрала по всему миру более 227 тысяч участников, прошла на 3243 площадках 1021 населенного пункта. За рубежом участниками Тотального диктанта стали почти 27 тысяч человек.

В Чувашии проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и газета «Советская Чувашия».

Фоторепортаж Максима Васильева: