Чувашия на Шелковом пути

18 апреля Михаил Игнатьев и генеральный консул КНР в городе Казани У Инцинь провели рабочую встречу и обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба Главы Чувашии.

Михаил Игнатьев обратил внимание на активное развитие двусторонних отношений как в реальном секторе экономики, так и в гуманитарной сфере. «Ваш визит в нашу республику дает дополнительный стимул, чтобы еще раз оценить существующий потенциал и продолжить работу на взаимовыгодной основе», — отметил Глава Чувашии.

Господин У Инцинь поблагодарил руководство республики за теплый прием. Он также отметил, что китайская сторона высоко оценивает усилия Главы Чувашии по развитию двусторонних связей. «Чувашия является привлекательным регионом для Нового шелкового пути. Республика имеет географически выгодное положение, обладает плодородной землей, отличается высоким качеством сельскохозяйственной продукции», — заметил генеральный консул.

Как известно, 2018-2019 годы объявлены Годами межрегионального сотрудничества России и Китая. Важной площадкой для межрегионального диалога являются заседания Совета по сотрудничеству регионов ПФО России и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР. Стороны обсудили подготовку к третьему заседанию Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы», которое пройдет в этом году в Чебоксарах.

Представитель КНР отметил большие усилия Чувашии по привлечению инвестиций в республику. Он напомнил, что в 2016 году между Китайской инвестиционной железнодорожной корпорацией из Сычуаня и Корпорацией развития Чувашской Республики заключено соглашение о сотрудничестве по проекту строительства сельскохозяйственного комплекса (агропарка). Для реализации проекта готовится 5000 га земельных участков в Порецком районе. «Искренне надеемся, что данное начинание будет иметь впечатляющие результаты», — сказал генеральный консул.

Господин У Инцинь пригласил Михаила Игнатьева принять участие в церемонии официального открытия Генерального консульства в Казани в конце этого года. Кроме того, 5-10 ноября 2018 года в Шанхае пройдет первая Китайская международная импортная ярмарка. Генеральный консул КНР предложил Чувашии направить для участия в ней официальную делегацию.

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«Китай и Россия являются друг для друга стратегически важными партнерами. Двусторонние отношения сейчас переживают наилучший период в истории своего развития», — считает генеральный консул.

НАША СПРАВКА

В 2017 году внешнеторговый оборот между КНР и Чувашией составил 125,2 млн долларов, увеличившись на 35,6%. Наша республика поставляет в Китай товары химической промышленности, кондитерские изделия. В торговом сотрудничестве Чувашии с зарубежными странами Китай занимает первое место по импортируемой в республику продукции и третье место среди стран, закупающих товары чувашских производителей.