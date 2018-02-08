Есть где играть в хоккей

ЧЕБОКСАРСКИЙ РАЙОН. В Атлашевском сельском поселении Чебоксарского района открыли новую хоккейную коробку, ставшую седьмой в районе.

Деньги на строительство спортивной площадки в поселке Новое Атлашево выделены из гранта, полученного районом за достижение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов республики. Поддержку оказали местные жители и депутаты. По мнению сельчан, новый спортивный объект позволит возродить былую славу хоккейной команды поселка Новое Атлашево.

Кстати, на церемонии открытия хоккейной коробки капитану команды хоккейного клуба «Союз» Александру Григорьеву были вручены благодарность за активное развитие хоккея и новая хоккейная клюшка. А прибывший на торжество заместитель министра физической культуры и спорта республики Игорь Головин, между прочим, сообщил, что в будущем здесь планируется построить также теплую раздевалку, сделать вокруг асфальтовые дорожки.