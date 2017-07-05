Чек на мобильнике и штраф за фото

С первых дней июля в России вступает в силу ряд нововведений, так или иначе меняющих жизнь людей. О некоторых из них «СЧ» вчера уже рассказала. Сегодня — о том, что еще нового ждет нас в июле….

«Прозрачные» кассы

С 1 июля организации и ИП, которые осуществляют наличные расчеты в розничной торговле, обязаны использовать контрольно-кассовую технику, передающую информацию обо всех операциях в налоговые органы в онлайн-режиме. Это требование распространяется также на интернет-магазины, которые принимают средства электронных платежей, в том числе банковские карты.

Об этом новшестве специалисты УФНС России по Чувашии уже рассказывали читателям нашей газеты («Онлайн-кассы шагнули в массы», «СЧ» от 18 мая). Напомним, что для продвинутых покупателей нововведение только в плюс — теперь вдобавок к бумажному чеку они могут получить и его электронную версию.

Будет полезно новшество и предпринимателям. Как утверждают в ФНС России, внедрение онлайн-касс не только сделает сферу розничной торговли и услуг более прозрачной, но и избавит бизнес от лишних бумаг. По словам руководителя налоговой службы страны Михаила Мишустина, при новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности по каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее в течение года в стране формировалось более 0,5 млрд документов отчетности. Сейчас бизнес будет избавлен от этой нагрузки.

Касс в онлайн-формате в республике становится все больше, во многом потому, что для перехода на новую технику налогоплательщикам были созданы комфортные условия, сообщают в УФНС республики. Если на 10 мая в Чувашии было зарегистрировано 4982 единицы контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу данных о расчетах в электронном виде, то к 1 июля таких касс было уже 9435. Кстати, для предпринимателей, уже заказавших новую технику, но до 1 июля не успевших ее получить, штрафных санкций пока не предусмотрено.

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Не давайте продавцам телефон подруги

Ужесточение закона о персональных данных с 1 июля коснется практически всех. Конечно, в первую очередь, как сохранить персональные данные и не дать им попасть в руки третьих лиц?— это головная боль для работодателей, владельцев сайтов, интернет-магазинов, потому что именно их накажут за утечку, но и широкой публике об этом знать не мешает. К персональным данным относятся любые сведения о человеке, по которым его можно идентифицировать. Например, по имени или логину нельзя понять, что это за человек, а по имени и телефону или имени и электронной почте — можно.

Вы будете законопослушным оператором персональных данных, если каким-то образом получаете от людей информацию в любом сочетании: фамилию, имя, отчество, какой-то физический адрес, электронную почту, телефон, дату или место рождения, фотографию, ссылку на персональный сайт или соцсети, профессию, образование, уровень доходов, семейное положение, предварительно заручившись согласием на их обработку.

На данные для личных и семейных нужд закон не распространяется, но если передать телефон подруги коллекторам, распространителям косметики или каких-то услуг, не говоря о том, чтобы опубликовать на любом форуме объявление с почтой или фотографией соседа, на которого у вас зуб, это, по информации специалистов Роскомнадзора, уже признаки административного нарушения.

Закон будет нарушен, если вы поместите в соцсетях фотографию, например, со своего дня рождения, и укажете имена-фамилии тех, кто на ней запечатлен. А вот фото людей в общественном месте без фамилий или имен нарушением считаться не будет.

Право составлять протоколы на физических, должностных и юридических лиц передано от прокуратуры Роскомнадзору, при этом величина штрафов за нарушение правил обработки персональных данных выросла очень сильно, до 300 тысяч рублей: есть о чем побеспокоиться не только бизнесу, но и тем, кто от него далек, например, пользователям соцсетей.

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Зарплата: размер имеет значение

С 1 июля минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 300 рублей и составил 7800 рублей в месяц. Напомним, что величина МРОТ применяется для регулирования оплаты труда, для расчета пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Меньше этой суммы в России зарплату платить нельзя.

Как пояснили «СЧ» в Минтруде Чувашии, сотрудник, зарплата которого меньше МРОТ, может потребовать доплату за весь период работы и компенсацию за задержку выплаты. Если организация не выполнит этого требования, сотрудник вправе обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. Между тем за выплату заработной платы ниже МРОТ для работодателя предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. То есть от штрафов до лишения свободы на срок до трех лет.