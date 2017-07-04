Журналисты «СЧ» узнали, какие перемены нас ждут в начале второго полугодия

ОТСЧЕТ — С ИЮЛЯ

У всех по–разному

Ежегодно с июля в стране меняются тарифы на коммунальные услуги. Как обычно, в большую сторону. При этом рост платы граждан за потребленные ресурсы ограничивается Правительством России путем установления соответствующих индексов по субъектам федерации. Максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям республики на 2017 год с 1 июля 2017 года может составить 6,2%, но в среднем по республике не может превысить 3,9%. Так что недавний брифинг, посвященный изменению тарифов, сюрпризов не преподнес.

Тарифная служба, в последнее время иллюстрирующая сложные темы наглядными расчетами по конкретным квартирам, не отступила от этого правила и упростила восприятие. Заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Ирина Крылова представила расчеты на месяц в разрезе «было» и «будет с 1 июля» при неизменном наборе услуг по ряду чебоксарских и новочебоксарских квартир.

По одним наблюдается увеличение платы за коммунальные услуги, по другим — снижение, на которое в немалой степени влияет уменьшение тарифов силами названной службы тем ресурсоснабжающим организациям, которые не выполняют свои обязательства по инвестиционным или ремонтным программам. При этом поквартирный рост коммунальных платежей в приведенных примерах был на уровне 130–480 рублей, а снижение — в размере 50–70 рублей. Максимальный же рост связан в первую очередь с пересмотром в большую сторону норматива подогрева холодной воды до состояния горячей.

Вопрос об уровне тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года и социальных гарантиях малообеспеченным семьям обсуждался вчера и на еженедельной планерке в Правительстве под руководством Главы республики. По данным Минтруда Чувашии, за январь-май текущего года меры социальной поддержки на оплату ЖКУ оказывались 315775 гражданам, или 25,6% от общей численности населения республики. На эти цели направлено 664,1 млн рублей. Средняя сумма поддержки на 1 человека составила 420,6 рубля в месяц. Сбоев при выплате субсидий на оплату ЖКУ не допущено, отчитался министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев.

Михаил Игнатьев отметил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги — чувствительная для жителей республики тема, поэтому формирование тарифов должно быть максимально прозрачным и понятным, и призвал давать необходимые комментарии и разъяснения, доводить информацию до общественности.

Людмила Арзамасова

Коллаж «СЧ»: Летнее повышение тарифов для граждан, в общем-то, дело привычное. А вот электронный больничный — в новинку не только пациентам, но и врачам.

Больничный из компьютера

С 1 июля работающие жители страны имеют право получить больничный лист в электронном виде. Правда, пока это не означает, что вам обязаны предоставить именно такой вариант листка нетрудоспособности: переход на электронный документооборот будет проходить постепенно.

Обучение медиков, как пользоваться новыми программами, специалисты регионального отделения Фонда социального страхования по Чувашии провели, но пока к нововведению, по данным того же ФСС, готовы только пять лечебных учреждений республики.

Как заверяют в региональном отделении ФСС, нововведение облегчит жизнь всем: и врачам, и болеющим. Не надо беречь документ строгой отчетности как зеницу ока, меньше будет проблем с ошибками, например, в написании названия организации или расчете пособия.

Его нельзя будет потерять или испортить. К тому же уменьшится количество бумаг. Правда, есть и нюансы: иногда человек берет больничный, а потом его не сдает в бухгалтерию — теперь такая практика будет исключена, после закрытия больничный будет предъявлен в отделение Фонда социального страхования и по месту работы пациента автоматически.

Бояться, что коллеги по работе узнают диагноз, не придется, его указывать не будут, прописывается только основание выдачи больничного в виде двузначного кода: 01 — болезнь, 02 — получение травмы, 03 — карантин. Прошла информация, что приходить закрывать больничный будет необязательно, достаточно позвонить доктору и сказать, что вы выздоровели. Но на практике врачи не готовы закрывать больничный без присутствия пациента, поэтому на прием нужно будет все-таки приходить.

Что делать, если ваш работодатель по каким-то причинам не готов принимать электронный больничный? В таком случае вы имеете право попросить бумажный документ. Больше того, по закону электронный больничный вам могут предоставить только по вашему заявлению.

Алена Оленова

Только «МИР»

С 1 июля те, кто придет работать в бюджетную сферу или впервые обратится за получением пенсии, для осуществления бюджетных выплат будут получать только банковские карты «Мир».

А в течение года (до 1 июля 2018-го) национальные пластиковые карты «Мир» получат все сотрудники бюджетных организаций, которые сейчас пользуются картами международных платежных систем. Для пенсионеров карты будут выпускаться постепенно, по мере истечения срока действия карт, которыми они пользуются сейчас. Этот процесс будет завершен до 1 июля 2020 года. Для пенсионеров карта «Мир» будет бесплатной. Для всех обладателей предусмотрен механизм кэшбэка.

«Для современной России в связи с западными санкциями важным является обеспечение стабильности экономической системы государства и банковской системы в том числе. Самым главным преимуществом платежной карты «Мир» является ее безопасность. На карте присутствует российский чип, защищающий ее от копирования», — отметил глава Минтруда Чувашии Сергей Димитриев. К слову, на российскую платежную систему «Мир» все сотрудники Минтруда Чувашии перешли еще на минувшей неделе.

Зинаида Шитлаева

Об урагане — по мобильной связи

С 8 июля операторов связи обяжут оповещать своих абонентов о чрезвычайных ситуациях. Это требование федерального законодательства будет распространяться и на СМИ. Таким образом, об опасностях в кратчайшие сроки будут оповещать людей сотовые компании и средства массовой информации. Речь идет об угрозах природного, техногенного и военного характера. Эта услуга для всех пользователей будет бесплатной.

Как сообщил «СЧ» заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Чувашии подполковник внутренней службы Валерий Алексеев, уже заключены соответствующие соглашения с более чем 80 организациями, разработан алгоритм действий. До сотовых операторов сотрудники центра будут доводить тревожную информацию напрямую, в газеты, на телевидение и другие СМИ будут получать ее через пресс-службу ГУ МЧС России по Чувашии.

Зинаида Шитлаева