ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент России

«В ближайшее время будут приняты конкретные решения по индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере. Для практической реализации этого шага прошу парламентариев самым тщательным образом отработать все необходимые поправки и правовые механизмы. Эти и другие наши решения нацелены на оказание прямой помощи наиболее уязвимым категориям граждан: семьям с детьми и людям старшего поколения. Ключевым отраслям экономики, стратегическим предприятиям, малому и среднему бизнесу также оказывается и будет оказываться поддержка. В результате принятия нескольких пакетов антисанкционных мер, мы не просто смягчили, но и блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны».