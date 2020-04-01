Владимир ПУТИН: «Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»

Эти слова Президент России произнес вчера на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с главами регионов, посвященном борьбе с распространением коронавируса на территории страны. Глава государства предложил целый комплекс дополнительных мер по защите здоровья и жизни людей, обеспечению устойчивости экономики, сохранению занятости и доходов граждан.

В своем вступительном слове Владимир Путин прежде всего напомнил об общей для всех регионов неотложной задаче — повышенной готовности медицинских учреждений к возможному увеличению числа пациентов. Необходимая федеральная поддержка на развертывание дополнительных оснащенных всем необходимым коек в больницах, закупку медицинской техники и реанимобилей уже поступает на места. «Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально, дорожить временем, каждым днем и каждым рублем. Заблаговременно решать все организационные и кадровые вопросы. Сформировать бригады специалистов, способных работать с новым оборудованием, в больницах, которые перепрофилируются для лечения людей с коронавирусной инфекцией», — обратился к главам регионов Президент.

Современная медицинская техника и оборудование — вещь важная, но главное все же люди, которые на ней будут работать. Уже предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. «Кроме того, считаю необходимым реализовать еще одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем, — сказал Владимир Путин. — Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей».

Такие специалисты находятся на передовой борьбы с пандемией, и будет правильно принять еще одно решение — установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для военнослужащих, считает Президент.

При этом нельзя останавливать экономику — закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку. Даже в Москве с ее высокой плотностью населения и большими рисками распространения инфекции нет повсеместного закрытия предприятий — многие столичные компании продолжают работу или перешли на удаленный режим.

Сейчас надо создать все условия, чтобы предприниматели возвращались в нормальный график работы, но сделать это продуманно и аккуратно, внимательно отслеживая обстановку. «Должен быть четкий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков. Остальные предприятия не надо «грузить» разного рода дополнительными справками, разъяснениями и согласованиями. Они могут продолжать работать, естественно, соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности», — сказал Владимир Путин.

При этом необходимо в каждом регионе стараться смягчить удар для бизнеса, вникать в проблемы каждого предприятия, искать точечные решения. Что касается федерального уровня, то в качестве экстренной помощи, помимо уже принятых решений, глава государства предложил распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднегобизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев.

Для малого и среднего бизнеса уже предусмотрена отсрочка на полгода по всем налогам, кроме НДС. Но предпринимательское сообщество беспокоит, что потом эти «отсроченные» платежи придется вносить одномоментно. Поэтому такую задолженность решено реструктурировать — ее можно будет погашать плавно, в течение не менее года после окончания отсрочки.

Кроме того, Глава государства поручил правительству с участием Центрального Банка в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Она должна позволить компаниям максимально сохранить занятость, доходы сотрудников. «Понимаю, что предпринимателям приходится непросто, но вы видите, уважаемые друзья, что так происходит везде, практически во всем мире: падает спрос, сокращаются заказы, многим компаниям не просто приходится, особенно в сфере услуг, многие закрыты. Это серьезное испытание для каждого предпринимателя, его деловой репутации. Уверен, что бизнес, думая о будущем, приложит все силы, чтобы сохранить свои коллективы и свои команды, и именно такой ответственный, зрелый подход мы будем поддерживать», — сказал Президент.

А если люди все же останутся без работы, то помогать будут напрямую им. Для это предусмотрен целый ряд мер. Уже подписан Указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно. Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, а также в мае и июне. Также в июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. Причем тем, кто формально не мог претендовать на такие выплаты, потому что ранее имел неплохие доходы, но теперь временно признан безработным, такие пособия тоже будут выплачиваться.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — сказал Владимир Путин. Правительству также поручено отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.

Семьям с детьми, где родители оказались временно безработными, помимо пособия по безработице и остальных положенных им выплат ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

«Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь, — сказал Президент России, обращаясь уже ко всем гражданам страны. — …Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем».

Фото kremlin.ru:

Во встрече приняли участие руководители Правительства и Администрации Президента, полномочные представители Президента в федеральных округах, главы министерств и ведомств.