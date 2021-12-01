Зарплаты, цены и долги: кто получит дополнительную помощь под занавес уходящего года?

На предпоследней неделе уходящего года важно довести начатые дела до логического завершения — поставил задачу Глава Чувашии на еженедельном правительственном совещании. Самое главное из них — исполнить бюджетные обязательства.

Начиная планерку, Олег Николаев остановился на двух моментах. Он напомнил, что по недавнему решению Президента России республика, как и остальные регионы, получила дополнительные средства на оплату труда бюджетникам. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры, чьи зарплаты должны соответствовать параметрам, установленным майским указом Президента от 2012 года. Кроме того, правительством Чувашии принято решение о дополнительной поддержке в этом году городов и районов республики. О том, какие это суммы и на что они будут направлены, Глава региона попросил рассказать первого вице-премьера Чувашии — министра финансов Михаила Ноздрякова.

ПОРУЧЕНИЕ. Обеспечить выполнение дополнительных решений по оплате труда бюджетникам и поддержке муниципалитетов. Выделенные ресурсы в короткие сроки довести до получателей.

По словам руководителя регионального Минфина, уровень среднемесячного дохода от трудовой деятельности на сегодня составляет в республике 30 тысяч 40 рублей. Министр напомнил, что во исполнение майских указов при уточнении регионального бюджета в конце октября было принято решение направить на оплату труда бюджетников 852,4 млн рублей. Плюсом к ним стали федеральные дотации. Распоряжением Правительства России в декабре республике предоставлен дополнительный транш в объеме 305,2 млн рублей. Большую часть из них, а это почти 230 млн рублей, предложено направить на поддержку педагогов, около 40 млн — медиков, более 27 млн — социальных работников и 9 млн рублей пойдет на зарплату сотрудникам в сфере культуры.

По данным Минфина Чувашии, более 39 тыс. бюджетников попадают под эти категории. По прогнозам, объем фонда оплаты труда по ним составит в целом около 13,7 млрд рублей.

Что касается поддержки муниципалитетов, то еще при уточнении бюджета был сформирован резервный фонд, который изначально предполагалось направить на мероприятия по защите от ковида. Благодаря полученным по линии Минздрава средствам удалось сэкономить. Руководитель Минфина республики предложил эту часть направить на поддержку городов и районов, где наблюдается дефицит бюджета. Это Шемуршинский район, Алатырь и Шумерля.

«Чтобы спокойно завершить финансовый год, предлагается из резервного фонда дополнительно направить муниципалитетам 300 млн рублей. Субсидия будет направлена на решение вопросов местного значения в сфере образования, культуры, физкультуры и спорта», — уточнил Михаил Ноздряков.

Также предложено направить дополнительные средства на программу по возмещению затрат сельхозтоваропроизводителей на закупку техники и оборудования.

В этом году, по словам первого вице-премьера, в бюджете уже выделено по данному направлению около 751 млн рублей, прибавка составит еще 409 млн рублей.

Поможет правительство республики и в завершении строительства двух чебоксарских детсадов, в Альгешево и новоюжном районе. Чтобы закрыть контракты и сдать объекты в этом году, планируется выделить 14,2 млн рублей. Не решить без поддержки и вопрос по погашению задолженности за потребленный газ. Помимо выделенных денег муниципалитетам направят еще порядка 90 млн рублей.

Итого с учетом всех сумм объем межбюджетных трансфертов городам и районам Чувашии в этом году составит почти 30 млрд рублей, сообщил Ноздряков. «Все принятые решения важно реализовать в течение недели, — поторопил Олег Николаев. — Прошу все предусмотренные мероприятия провести слаженно, четко и в срок».

ПОРУЧЕНИЕ. Выработать государственную политику по регулированию цен.

Многих волнует сейчас и рост цен на продукты. О том, какие товары дорожают и что делается, чтобы удержать рост цен, доложил вице-премьер правительства Чувашии — руководитель Минэкономразвития Дмитрий Краснов. По его словам, в ноябре 2021 года (по отношению к декабрю 2020 года) инфляция в Чувашии составила 7,8%, это седьмое место среди регионов Поволжья.

«В республике сохраняются относительно невысокие цены на социально значимые продовольственные товары», — отметил Дмитрий Краснов. В частности, рост цен на так называемый «борщевой набор» (капуста, картофель, морковь, лук) не превышает среднероссийских показателей, за исключением разве что репчатого лука, который в основном везут к нам из других регионов страны. Подорожали также мясо, птица, крупы и хлебобулочные изделия, молочная продукция, бакалейная группа, рыба. Основные причины — рост цен производителей и оптовых поставщиков вследствие инфляции издержек и роста мировых цен на сырье, в том числе комбикорма. Подскочили цены и из-за ослабления курса рубля. Сказались на росте и неблагоприятные погодные условия, и многие другие обстоятельства…

Вице-премьер сообщил, что проводится еженедельный мониторинг потребительских цен на продовольственные товары в магазинах республики, результаты передаются в Прокуратуру Чувашии и Чувашское УФАС России. Так, были направлены обращения по поводу роста цен на яйца, кур, свежие огурцы и помидоры, картофель, яблоки, морковь, капусту, хлеб. Однако фактов необоснованного роста цен пока не установлено, констатировал министр.

«Необходимо продолжать комплексные мероприятия и не просто по мониторингу потребительских цен, но и выработке государственной политики по регулированию цен, — обозначил Олег Николаев. — И дело тут не в ограничениях, нужно развивать отдельные институты, которые будут предлагать покупателям свои товары».

По словам руководителя региона, такой опыт уже есть. Через АО «Чувашхлебопродукт» поддерживаются предприятия хлебопечения благодаря постоянным ценам на муку. Продвигается и фермерская продукция малых предприятий. Однако, по мнению Олега Николаева, проведения одних только ярмарок или организации мобильных пунктов торговли тут недостаточно, нужно активнее продвигать продукцию местных товаропроизводителей через цифровую платформу.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Нужно активнее действо-вать по продви-жению продукции под единым брендом. В связи с этим договорились о том, что будем организовывать агромаркет на площадке Продовольственного фонда Чувашии, который впоследствии может стать институтом продвижения малых форм хозяйствования».

Рассмотрели на планерке и другие вопросы. Глава республики обратил внимание на развитие социального предпринимательства в Чувашии. О предварительных итогах проведения закупок для обеспечения нужд республики за 2021 год рассказала руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова.

Капельку новогоднего настроения привнесла руководитель Минкультуры Чувашии Светлана Каликова, напомнив, что в обновленном здании Чувашской государственной филармонии запущена череда праздничных мероприятий, на которые приглашаются как взрослые жители республики, так и дети. К слову, в первые дни открытия филармонии по пушкинской карте школьники купили свыше пяти тысяч билетов.

«Завершение строительства филармонии — заслуга большой коллективной работы, — напомнил Олег Николаев. — Казалось бы, далеко стоящее от процесса Министерство финансов и его руководитель Михаил Геннадьевич, как человек, увлекающийся культурой, сильно переживал и болел за реконструкцию. Здорово, что в этом году мы все закончили».

Кстати, таким же завершающим аккордом в Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей, станет и пробный запуск Вечного огня мемориала, который сейчас возводится в Байгулово. Однако, как сообщил руководитель региона, из-за предстоящих морозов запуск, вероятно, перенесут на 25 декабря.