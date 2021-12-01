Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент России

«Хотел бы поблагодарить депутатов Государственной Думы за поддержку предложенных поправок в законопроект о бюджете. Речь об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Напомню еще раз, что в абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум в следующем году составит 12654 рубля, а МРОТ — 13890 рублей. И еще раз хотел бы повторить: увеличение этих показателей повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат. Нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы людей».

Опубликовано: 2 декабря 2021 г.


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