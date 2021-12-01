ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«Хотел бы поблагодарить депутатов Государственной Думы за поддержку предложенных поправок в законопроект о бюджете. Речь об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Напомню еще раз, что в абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум в следующем году составит 12654 рубля, а МРОТ — 13890 рублей. И еще раз хотел бы повторить: увеличение этих показателей повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат. Нужно сделать все необходимое, все возможное, чтобы обеспечить достойный уровень заработной платы людей».