Комментарии Аноним on Мамонты могут подождать Владимир on Мамонты могут подождать Эла on Льготы ветеранам труда Семен Семенович on Мамонты могут подождать Анастасия Никичева on Мамонты могут подождать Анна on Мамонты могут подождать Африкан Соловьев on На родине «оленьего народа» Главное «Черепаху» отгадать не удалось ПОЛЕ ЧУДЕС – В МОСКВЕ И ДОМА У нас дома хранится старый номер «Советской Чувашии» от 7 февраля 2001 года. Когда мы обычно храним старые газеты? Правильно, если в них написано о нас самих или близких нам людях. Вот и в этом номере «СЧ» 16-летней давности на первой странице есть заметка обо мне и… Леониде Якубовиче. Называется она «Леонид Якубович заговорил по-чувашски».

…В начале далекого 2001 года мы с мужем поехали в Москву, где я приняла участие в съемках программы «Поле чудес». Я сейчас вспоминаю это первое свое путешествие в столицу нашей Родины с легкой грустью. Времена тогда какие были – конец «лихих 90-х», начало нового века, но мы в деревне все так же жили, как я сейчас называю, «дикарями» – топили печку, носили воду из колодца, везде и всюду ходили пешком (для здоровья, конечно, полезно, но…), в доме был один-единственный черно-белый телевизор, который «ловил» всего два канала. На всю деревню – два видеомагнитофона, на которые потом и записали передачу с моим участием.

Мне тогда очень хотелось побывать в Москве. А просто так как туда поедешь? Да и к кому? Это чуть позже, через пару-тройку лет, все повалили в Москву, и сейчас знакомых «москвичей» хоть отбавляй.

И тогда я нашла повод для поездки в Белокаменную – принять участие во всеми любимой, популярной передаче «Поле чудес». Отправила в Москву свой кроссворд, и, к моей великой радости, вскоре пришел ответ. И мы с благословения всей деревни и всего района собрались в путь…

Сейчас смешно даже вспоминать, как мы «на перекладных» добирались до столицы. Чтобы доехать до Шумерли, папа «выписал» из больницы машину скорой помощи. Нет, не ту, которая ездит по вызову к больным, а «дневную скорую». Просто больше некого было попросить – тогда, как сейчас, в деревне у каждого дома машины не стояли.

Билетов до Москвы на железнодорожном вокзале в Шумерле не оказалось. Узнав, что мы едем на «Поле чудес», в кассе нам посоветовали сначала добраться до Сергача – оттуда легче будет купить билет до Москвы.

И действительно, на другой день мы уже были в Москве, где на Казанском вокзале нас встретил земляк, который тогда жил в столице. Все же родители нашли того единственного знакомого и договорились с ним, чтобы он позаботился о нас. Мы переночевали у него и отправились «покорять Москву».

Навсегда осталось в памяти, как Останкинская башня, до которой, как нам показалось, было очень близко и поэтому мы пошли пешочком, все «росла и росла», а мы все шли и шли, и не могли добраться до нее. А добравшись, долго искали телецентр… Создатели передачи приняли нас добродушно. Все объяснили, показали, рассказали. В день съемок мне помогли даже «навести красоту». Только вот никто не сказал, что в первую очередь нужно справиться с волнением. Иначе, оказавшись перед телекамерами, можно от волнения и свое имя забыть, не говоря уже о таком «сложном» слове, как «ЧЕРЕПАХА». Именно это слово я не смогла отгадать в финале! Расстроилась, конечно, ужасно – так хотелось выиграть цветной телевизор. Долго не могла прийти в себя… Успокаивало только то, что все же моя мечта увидеть Москву сбылась, что мне самой первой из нашего района удалось побывать на «Поле чудес» и пообщаться со знаменитым Леонидом Якубовичем.

Фотографии с «Поля чудес» у меня сохранились, но они очень плохого качества – нам тогда в студии заклеили вспышку, чтобы она не мешала процессу съемок. Я, конечно, попыталась отсканировать и «реанимировать» одну из фотографий, на ней, если постараться, можно узнать меня и Якубовича. Зато любимое с тех пор мое слово «ЧЕРЕПАХА» там отлично видно, потому что муж меня и Леонида Аркадьевича сфотографировал сразу после финала.

Привезенным из Москвы пылесосом мы пользовались долго, лет десять, не меньше. Сейчас храним его как память о той игре. На «отгаданные» в шкатулке деньги купили сыну, которому тогда было всего два года (поэтому мы решили его с собой в Москву не брать, а оставили дома с бабушкой), игрушку – огромный трактор с прицепом.

А дедушкин мед Леонид Аркадьевич тогда отдал одной из сотрудниц в студии, сказал: «Забери для детишек». Мой дед Семен Дмитриевич Тимофеев, участник войны, был очень рад и горд тем, что Якубович лично поблагодарил его тогда с экрана телевизора за домашний мед. К сожалению, вот уже семь лет, как дедушки нет с нами…

Одним словом, вспоминать можно бесконечно – много чего интересного было в той поездке.

После того, как передачу с моим участием показали по телевизору, меня в районе стали узнавать на улице (да и сейчас еще нет-нет да кто-нибудь обязательно скажет: «А я вас знаю, вы снимались в «Поле чудес»). Обо мне написали в районной и республиканских газетах, в том числе и в «Советской Чувашии».

Вот такая история, которую я могу вспомнить вместе с «СЧ». После этих съемок я поняла, что мечты все же сбываются, стала увереннее в себе. Какое-то время была безработной, но получила высшее образование, и со временем судьба привела меня на порог редакции Красночетайской районной газеты «Наша жизнь». И вот уже десятый год я в рядах газетчиков, которые, «забыв о покое», являются «ответчиками за хорошее и за плохое». Сегодня мы с семьей все также живем в деревне Томлей, но теперь у нас газовое отопление, холодная и горячая вода, канализация. В доме три телевизора, которые «ловят» через спутник сотню каналов, везде и всюду мы ездим на машине. И вся деревня теперь пользуется Интернетом и сотовыми телефонами. Как хорошо, когда жизнь меняется только к лучшему! Мы с мужем воспитываем двоих детей. Сын Роман учится в 11-м кадетском классе Красночетайской школы, а дочь Валерия – в 1-м классе этой же школы.

Кстати, о Лере. Несмотря на свой юный возраст, она уже два раза успела «засветиться» на страницах «Советской Чувашии». Первый раз для нас всех стал большой неожиданностью – в номере «СЧ» от 4 августа 2011 года публикацию «Спешите вслед за летом» украшали три фотографии, а на одной из них – наша дочь! На фото – сенокос, на переднем плане Лера с граблями, а на заднем – мои родители и муж.

Не знаю, кто выбрал мое фото для «СЧ», но лично от меня этому человеку большое спасибо – это было своеобразной приятной оценкой моей фотоработы.

А во второй раз я сама отправила вам фотографию и смешные высказывания Леры, и в номере от 30 апреля 2013 года в рубрике «Детский дневник» появилась публикация «Про невкусные тапочки и усталый морморок».

Так что эти номера «Советской Чувашии» мы тоже храним в семейном архиве. И что-то мне подсказывает, что один из ближайших номеров «Советской Чувашии» мы тоже сохраним… Алина КАРПОВА,

редактор отдела Красночетайской районной газеты «Наша жизнь» ОТ РЕДАКЦИИ

У вас дома хранятся вырезки из старых номеров «СЧ»? Одна из публикаций нашей газеты сыграла важную роль в вашей жизни? Журналисты «Советской Чувашии» помогли вам разобраться с наболевшей проблемой, найти ответ на давно волнующий вопрос, отыскать близкого человека? Расскажите об этом нам. А мы поделимся вашими воспоминаниями (и фотографиями, если вы их пришлете) на страницах газеты.

ДЛЯ СВЯЗИ: Телефон 21-54-04.

Электронная почта: sch@chuvashia.ru, soc@chuvashia.ru ? Эта небольшая заметка стала началом дружбы с «Советской Чувашией».

? У дочки Леры уже есть своя газетная «летопись».

Метки: Юбилей «СЧ».



Метки: Главное A A A