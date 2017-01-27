«Черепаху» отгадать не удалось

ПОЛЕ ЧУДЕС – В МОСКВЕ И ДОМА

У нас дома хранится старый номер «Советской Чувашии» от 7 февраля 2001 года. Когда мы обычно храним старые газеты? Правильно, если в них написано о нас самих или близких нам людях. Вот и в этом номере «СЧ» 16-летней давности на первой странице есть заметка обо мне и… Леониде Якубовиче. Называется она «Леонид Якубович заговорил по-чувашски».

…В начале далекого 2001 года мы с мужем поехали в Москву, где я приняла участие в съемках программы «Поле чудес». Я сейчас вспоминаю это первое свое путешествие в столицу нашей Родины с легкой грустью. Времена тогда какие были – конец «лихих 90-х», начало нового века, но мы в деревне все так же жили, как я сейчас называю, «дикарями» – топили печку, носили воду из колодца, везде и всюду ходили пешком (для здоровья, конечно, полезно, но…), в доме был один-единственный черно-белый телевизор, который «ловил» всего два канала. На всю деревню – два видеомагнитофона, на которые потом и записали передачу с моим участием.

Мне тогда очень хотелось побывать в Москве. А просто так как туда поедешь? Да и к кому? Это чуть позже, через пару-тройку лет, все повалили в Москву, и сейчас знакомых «москвичей» хоть отбавляй.

И тогда я нашла повод для поездки в Белокаменную – принять участие во всеми любимой, популярной передаче «Поле чудес». Отправила в Москву свой кроссворд, и, к моей великой радости, вскоре пришел ответ. И мы с благословения всей деревни и всего района собрались в путь…

Сейчас смешно даже вспоминать, как мы «на перекладных» добирались до столицы. Чтобы доехать до Шумерли, папа «выписал» из больницы машину скорой помощи. Нет, не ту, которая ездит по вызову к больным, а «дневную скорую». Просто больше некого было попросить – тогда, как сейчас, в деревне у каждого дома машины не стояли.

Билетов до Москвы на железнодорожном вокзале в Шумерле не оказалось. Узнав, что мы едем на «Поле чудес», в кассе нам посоветовали сначала добраться до Сергача – оттуда легче будет купить билет до Москвы.

И действительно, на другой день мы уже были в Москве, где на Казанском вокзале нас встретил земляк, который тогда жил в столице. Все же родители нашли того единственного знакомого и договорились с ним, чтобы он позаботился о нас. Мы переночевали у него и отправились «покорять Москву».

Навсегда осталось в памяти, как Останкинская башня, до которой, как нам показалось, было очень близко и поэтому мы пошли пешочком, все «росла и росла», а мы все шли и шли, и не могли добраться до нее. А добравшись, долго искали телецентр…

Создатели передачи приняли нас добродушно. Все объяснили, показали, рассказали. В день съемок мне помогли даже «навести красоту». Только вот никто не сказал, что в первую очередь нужно справиться с волнением. Иначе, оказавшись перед телекамерами, можно от волнения и свое имя забыть, не говоря уже о таком «сложном» слове, как «ЧЕРЕПАХА». Именно это слово я не смогла отгадать в финале! Расстроилась, конечно, ужасно – так хотелось выиграть цветной телевизор. Долго не могла прийти в себя…

Успокаивало только то, что все же моя мечта увидеть Москву сбылась, что мне самой первой из нашего района удалось побывать на «Поле чудес» и пообщаться со знаменитым Леонидом Якубовичем.

Фотографии с «Поля чудес» у меня сохранились, но они очень плохого качества – нам тогда в студии заклеили вспышку, чтобы она не мешала процессу съемок. Я, конечно, попыталась отсканировать и «реанимировать» одну из фотографий, на ней, если постараться, можно узнать меня и Якубовича. Зато любимое с тех пор мое слово «ЧЕРЕПАХА» там отлично видно, потому что муж меня и Леонида Аркадьевича сфотографировал сразу после финала.

Привезенным из Москвы пылесосом мы пользовались долго, лет десять, не меньше. Сейчас храним его как память о той игре. На «отгаданные» в шкатулке деньги купили сыну, которому тогда было всего два года (поэтому мы решили его с собой в Москву не брать, а оставили дома с бабушкой), игрушку – огромный трактор с прицепом.

А дедушкин мед Леонид Аркадьевич тогда отдал одной из сотрудниц в студии, сказал: «Забери для детишек». Мой дед Семен Дмитриевич Тимофеев, участник войны, был очень рад и горд тем, что Якубович лично поблагодарил его тогда с экрана телевизора за домашний мед. К сожалению, вот уже семь лет, как дедушки нет с нами…

Одним словом, вспоминать можно бесконечно – много чего интересного было в той поездке.

После того, как передачу с моим участием показали по телевизору, меня в районе стали узнавать на улице (да и сейчас еще нет-нет да кто-нибудь обязательно скажет: «А я вас знаю, вы снимались в «Поле чудес»). Обо мне написали в районной и республиканских газетах, в том числе и в «Советской Чувашии».

Вот такая история, которую я могу вспомнить вместе с «СЧ». После этих съемок я поняла, что мечты все же сбываются, стала увереннее в себе. Какое-то время была безработной, но получила высшее образование, и со временем судьба привела меня на порог редакции Красночетайской районной газеты «Наша жизнь». И вот уже десятый год я в рядах газетчиков, которые, «забыв о покое», являются «ответчиками за хорошее и за плохое».

Сегодня мы с семьей все также живем в деревне Томлей, но теперь у нас газовое отопление, холодная и горячая вода, канализация. В доме три телевизора, которые «ловят» через спутник сотню каналов, везде и всюду мы ездим на машине. И вся деревня теперь пользуется Интернетом и сотовыми телефонами. Как хорошо, когда жизнь меняется только к лучшему!

Мы с мужем воспитываем двоих детей. Сын Роман учится в 11-м кадетском классе Красночетайской школы, а дочь Валерия – в 1-м классе этой же школы.

Кстати, о Лере. Несмотря на свой юный возраст, она уже два раза успела «засветиться» на страницах «Советской Чувашии». Первый раз для нас всех стал большой неожиданностью – в номере «СЧ» от 4 августа 2011 года публикацию «Спешите вслед за летом» украшали три фотографии, а на одной из них – наша дочь! На фото – сенокос, на переднем плане Лера с граблями, а на заднем – мои родители и муж.

Не знаю, кто выбрал мое фото для «СЧ», но лично от меня этому человеку большое спасибо – это было своеобразной приятной оценкой моей фотоработы.

А во второй раз я сама отправила вам фотографию и смешные высказывания Леры, и в номере от 30 апреля 2013 года в рубрике «Детский дневник» появилась публикация «Про невкусные тапочки и усталый морморок».

Так что эти номера «Советской Чувашии» мы тоже храним в семейном архиве. И что-то мне подсказывает, что один из ближайших номеров «Советской Чувашии» мы тоже сохраним…

Алина КАРПОВА,

редактор отдела Красночетайской районной газеты «Наша жизнь»

ОТ РЕДАКЦИИ

У вас дома хранятся вырезки из старых номеров «СЧ»? Одна из публикаций нашей газеты сыграла важную роль в вашей жизни? Журналисты «Советской Чувашии» помогли вам разобраться с наболевшей проблемой, найти ответ на давно волнующий вопрос, отыскать близкого человека? Расскажите об этом нам. А мы поделимся вашими воспоминаниями (и фотографиями, если вы их пришлете) на страницах газеты.

ДЛЯ СВЯЗИ: Телефон 21-54-04.

Электронная почта: sch@chuvashia.ru, soc@chuvashia.ru

? Эта небольшая заметка стала началом дружбы с «Советской Чувашией».

? У дочки Леры уже есть своя газетная «летопись».