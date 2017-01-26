Приют для «крокодилов»

ЕСЛИ ИЗ КВАРТИРЫ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПАХНЕТ СЕРОЙ, ЗНАЧИТ ДЕЛО ЗДЕСЬ НЕЧИСТО…

Оперативники отдела по противодействию наркопритонам Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии попали в эту чебоксарскую квартиру по улице Ивана Франко без всяких препятствий – дверь оказалась открытой. Наверное, ее забыли закрыть после того, как ушел кто-то из гостей. Сыщики наблюдали за притоном уже много дней и знали, что гости в этом доме не переводились.

Особенно 34-летний хозяин был рад тем из них, кто приносил с собой все необходимое для изготовления дезоморфина – опасного синтетического наркотика, который наркоманы между собой называют «крокодилом».

Именно тогда из квартиры по всему подъезду разносился отвратительный запах серы, которая используется в процессе варки «зелья», а хозяину за предоставление «хаты», кухни и разной необходимой утвари бесплатно доставалась доза свежеприготовленного «крокодила».

К моменту обыска полицейские знали в лицо каждого из посетителей «нехорошей» квартиры. Большинство из них настолько давно «сидели на игле», что уже не могли попасть себе шприцом в вену на руке – вкалывали дозу в паховую зону. Но наведывались и совсем юные создания, как 16-летняя девушка, которая уже была одержима страшным наркотиком и в ожидании укола металась по комнате как ненормальная, тряся головой и вскидывая руки. Каждый приходил сюда со своим шприцем – вот и все меры предохранения и «гигиены».

Сотрудники УКОН обшарили в квартире каждый уголок и изъяли посуду с остатками дезоморфина, упаковки препаратов, используемых для его приготовления. Ранее судимому за разбой чебоксарцу следственным отделом ОП № 2 УМВД России по городу Чебоксары было предъявлено обвинение в организации и содержании притона и систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств. Материалы дела направлены в суд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ирина БУЛЫГИНА, главный внештатный нарколог Минздрава Чувашии, член Общественного совета при республиканском МВД: «Дезоморфин – один из самых страшных и коварных наркотиков. Достаточно однократного применения для возникновения серьезных осложнений. Средняя продолжительность жизни потребителя дезоморфина – полтора – два года максимум. Он буквально начинает сгнивать заживо».

Фото пресс-службы МВД по Чувашии

? Среди посетителей «нехорошей» квартиры было немало наркоманов «со стажем». Некоторые из них не раз попадали за решетку за наркопреступления.