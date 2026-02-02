В республике успешно действует программа добровольной передачи оружия

Сдал — получил выплату

В старом шкафу — коробка с патронами. Женщина перебирала вещи покойного мужа, бывшего учителя ОБЖ, и наткнулась на несколько упаковок мелкокалиберных боеприпасов. Не стала откладывать «на потом» — отвезла их в Росгвардию. И обезопасила себя, избавила от риска однажды стать фигурантом дела о незаконном хранении. Таких историй на пресс-конференции «оружейного» подразделения приводили немало — за сухими цифрами стоят конкретные люди и конкретные решения. О тонкостях оборота оружия журналистам рассказали заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы по ЧР Андрей Мулендеев и инспектор по особым поручениям Центра ЛРР Евгений Назаркин.

В Чувашии продолжается прием незарегистрированного оружия за вознаграждение. Программа работает во взаимодействии с МВД по Чувашии и муниципалитетами. Ее цель проста и понятна: убрать из оборота то, что может выстрелить не только в тире, но и в криминальной хронике.

На организацию этой работы в 2025 году из муниципальных бюджетов изначально было предусмотрено более 500 тыс. рублей. Позже часть средств перераспределили, итоговое финансирование составило 382 тыс. При этом в республике нет ни одного района или округа, который бы не поддержал программу.

С начала отчетного периода в акции приняли участие 29 человек. Сданы 23 единицы оружия, три основные части к нему, 622 боеприпаса и более килограмма пороха. Общая сумма выплат превысила 288 тыс. рублей. Средний размер вознаграждения — от 5 до 7 тыс. рублей, в отдельных районах — до 9 тыс.

Специалисты подчеркивают: добровольная сдача — это не только деньги, но и возможность избежать правовых последствий. Под программу подпадает любое оружие без разрешительных документов и не состоящее на учете. Достаточно обратиться в территориальный орган МВД или подразделение Росгвардии с заявлением. Если личный визит невозможен, можно сообщить по телефону, и сотрудники разъяснят порядок действий.

Отдельно на пресс-конференции говорили о передаче охотничьего оружия и боеприпасов военизированным подразделениям, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. По словам представителей Росгвардии, жители Чувашии добровольно передали уже более 400 единиц охотничьего оружия и около 10 тыс. патронов.

Все процедуры проходят строго в соответствии с действующим законодательством: оформление, проверка, передача. Речь идет, прежде всего, о гладкоствольных ружьях, в том числе многозарядных 12-го калибра. Именно такое оружие, как отмечалось, востребовано для решения конкретных задач и дополнительной защиты личного состава.

В конце прошлого года содействие в доставке очередной партии ружей на передовую оказали журналисты «Советской Чувашии». На личном транспорте они помогли перевезти бойцов и переданное оружие в расположение Чувашского полка в Запорожской области.

Отдельный разговор — о культуре обращения с оружием. На дорогах инспекторы ДПС нередко сталкиваются с нарушениями: травматическое оружие, так называемое оружие ограниченного поражения, перевозят в бардачке или под сиденьем. Закон требует иного — оно должно находиться в кобуре. Казалось бы, мелочь. Но именно из таких «мелочей» складываются серьезные проблемы.

Впереди весенний сезон охоты — время, которого многие ждут с нетерпением. И здесь, подчеркивают эксперты, особенно важно помнить: прикасаться к оружию в нетрезвом виде запрещено. Фильм «Особенности национальной охоты» давно стал классикой, но брать его за модель поведения — плохая идея. Алкоголь и оружие несовместимы. Нарушение может стоить разрешения на хранение и использование.

Еще один момент, о котором часто забывают, — продление разрешений. Делать это нужно заранее, минимум за месяц до истечения срока. Портал «Госуслуги» напоминает об этом, но ответственность остается за владельцем. Просроченная медицинская справка или забытая дата в календаре — и закон уже не будет на вашей стороне.

Программа добровольной сдачи — это не формальность и не отчетная строка. Это про профилактику. Про то, чтобы коробка с патронами не стала причиной беды. Про то, чтобы охота оставалась охотой, а не поводом для лишения разрешения. И про то, чтобы в республике было на одно потенциальное оружие преступления меньше.

Офицеры Росгвардии подчеркнули, что поведение жителей республики свидетельствует о высокой правовой культуре и ответственном отношении к вопросам безопасности. По их словам, добровольная сдача оружия и законная передача его по установленным процедурам — это пример осознанной гражданской позиции. Представители ведомства выразили благодарность жителям Чувашии за содействие в укреплении правопорядка и поддержку военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Коллектив «Советской Чувашии» поздравляет сотрудников и ветеранов подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля с 57-й годовщиной со дня создания службы. Эта ежедневная, зачастую незаметная работа — основа общественной безопасности и правопорядка. Желаем сотрудникам крепкого здоровья, профессиональных успехов и дальнейшей надежной службы на благо страны и республики.