Фермеров не устраивают цены на молоко

Закупочную стоимость сырого молока и меры поддержки производителей обсудили на совещании, которое провел вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев с главами муниципалитетов.

По последним данным, население продает продукцию по 22,9 рубля за литр. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах. Как отмечалось, причин тут несколько — снижение экспорта молока и молочной продукции, объемов потребления, а также значительный рост производства и затаривание готовой продукции.

Для помощи производителям, особенно личных подсобных хозяйств, с 2022 года в республике действуют меры государственной поддержки. Ключевым условием для ее получения является регистрация в качестве самозанятых. Ранее они получали от 5,5 до 7,5 тыс. рублей на содержание одной молочной коровы. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева министерство ведет работу по корректировке ставки субсидий на прирост производства молока, а также на развитие овцеводства и козоводства. Андрей Макушев рекомендовал главам округов в течение недели провести встречи с молокосборщиками и сдатчиками молока. Если нужны новые формы поддержки, надо обсудить это с людьми, сказал министр. В ближайшие дни планируется встреча с представителями молокосборщиков для детального обсуждения сложившейся ситуации и выработки совместных решений.