«Сапер» с мокрым носом

Обезвредить взрывное устройство и спасти жизни сотрудникам ОМОН помогают их верные напарники

По различным оценкам земная поверхность хранит в себе от ста до ста двадцати миллионов единиц различных видов мин. Все они остались не дезактивированными с прошедших военных конфликтов. Согласно статистике ООН, каждый месяц от оставшихся после войн мин в мире гибнет или получает ранения от 500 до 800 человек. В Международный день просвещения по вопросам минной опасности журналисты «СЧ» встретились с сотрудниками инженерно-технического отделения отряда мобильного особого назначения «Сувар» Управления Росгвардии по Чувашии.

Именно это подразделение занимается поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов, в том числе времен Великой Отечественной войны. А еще сотрудники инженерного отделения обследуют места проведения массовых мероприятий и в числе первых выезжают по сигналам об обнаружении подозрительных предметов. Участвовали специалисты «Сувара» и в спецоперации.

Нюх на взрывчатку

…«Ищи!» — раздается команда кинолога ОМОН «Сувар», и угольно-рыжая бельгийская овчарка Рикса с азартом подбегает к автомобилю и начинает его «сканировать». Ее задача: найти спрятанную в нем тротиловую шашку. Рикса обходит машину, принюхивается, вертит носом в поисках нужного запаха, затем забирается под нее и — ложится рядом с задним левым колесом. Это знак кинологу, что взрывчатка находится здесь. На обнаружение ее, кстати, ушло не больше минуты. Собачий нос — совершенный инструмент!

Пока мы удивленно переглядывались, восхищаясь Риксой, ее кинолог кинул в сторону мяч, и овчарка побежала за ним без оглядки. «Мотивацией для тренировок и успешной работы для собаки является награда — либо лакомство, либо игрушка, — объясняет нам кинолог. — По большому счету для нее это как игра, за которую положено вознаграждение. В нашем случае — мячик». Рикса так играет уже пять лет.

Кстати В Чувашии самыми крупными «находками» за последнее время стали 160-миллиметровая минометная мина, найденная в ходе археологических раскопок в Алатырском районе, и 125-миллиметровый танковый снаряд, обнаруженный прохожим на берегу Суры недалеко от города Шумерля. Оба боеприпаса из прошлого века обнаружили в 2021 году и, конечно же, уничтожили.

Настоящая команда

История совместной работы Алексея и Риксы началась в 2018 году, когда щенка бельгийской овчарки забрали из специального питомника Росгвардии в Саратове. Затем кинолог с Риксой прошли специальный курс дрессировки минно-розыскных собак. Как известно, собаки используются и по другим направлениям: поисково-спасательное, розыскное, сторожевое. Но в ходе подготовки Риксы упор делался именно на поиске взрывчатых веществ. Кстати сказать, для этой работы бельгийские овчарки подходят как нельзя лучше — непревзойденные «нюхачи».

Интересный факт Карьера минно-розыскной собаки длится до восьми лет, дальше у нее начинает притупляться обоняние.

Собаку не заменит электроника

Конечно, работа кинолога и его собаки по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов, опасна и трудна. Казалось бы, в наше время применение высоких технологий могло бы свести к минимуму угрозу человеческой и собачьей жизни. Но это не совсем так. Не всегда, даже самый совершенный электронный миноискатель может сравниться с «четвероногим сапером». Во-первых, собаки нацелены на «корень» взрывоопасного устройства — взрывчатку. А во-вторых, как уверяет Алексей, собаку нельзя обмануть. Миноискатели же настроены на оболочку устройства, а мины не всегда имеют металлический корпус.

Есть еще один нюанс. Минно-розыскная собака может найти взрывоопасный предмет намного быстрее человека. Даже если специалист вооружен современными средствами поиска взрывных устройств. «Рикса меня еще ни разу не подводила, наоборот, я, иногда бывает, сомневаюсь в ней, но она всегда все делает правильно», — признается кинолог.

Из истории Первым широким применением собак при разминировании минных полей как своих, так и противника считается декабрь 1942 года. За годы Великой Отечественной войны с помощью собак было обнаружено и обезврежено около 24 миллионов различных боеприпасов, проверено около 100 тысяч зданий.

Найти и обезвредить

В паре с расчетом минно-розыскной службы работает и взрывотехник инженерно-технического отделения ОМОН «Сувар». Причем в разных ситуациях действуют они по-разному. Иногда объект сначала «обнюхивает» собака, а после обнаружения взрывчатого вещества приступают к его обезвреживанию. Иногда первым к осмотру приступает взрывотехник.

В арсенале инженеров подразделения есть много специальных инструментов, помогающих найти опасные предметы. Например, досмотровое зеркало — длинная штанга с набором сменяемых зеркал разных форм и размеров и осветитель. Применяется такое устройство чаще всего при досмотре днища автотранспортного средства.

Справка В 2022 году инженеры ОМОН «Сувар» совершили свыше 130 выездов для идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов. Было обнаружено несколько потенциально взрывоопасных предметов: учебно-имитационная граната без запала, боеприпасы к стрелковому оружию и более 10 кг пороха, который также классифицируется как взрывчатое вещество.

С начала этого года сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Сувар» совершили 18 выездов по республике для идентификации и обезвреживания взрывоопасных предметов. На одном из выездов, например, сотрудники подразделения обезвредили осколочный боеприпас ВОГ-25. Специалисты отделения выезжают и в зону проведения специальной военной операции. Там, помимо прочего, они осматривают здания, обнаруживают и обезвреживают взрывные устройства.

Это надо знать

А вы знаете как себя вести, если вдруг обнаружите взрывное устройство? Если нет, то вот что советуют специалисты. Если вы заметили предмет, похожий, например, на гранату или снаряд, то лучше дистанцироваться на безопасное расстояние или, по возможности, зайти за ограждение. И только после того, как окажетесь вне зоны поражения, вызвать специальные службы.