Алана Скрипко подняла больше всех

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Воспитанница чебоксарской спортшколы имени В.С. Соколова завоевала три золотые медали первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет в Екатеринбурге. В весовой категории до 76 кг представительница республики финишировала первой в рывке и толчке, подняв штанги 95 кг и 115 кг
соответственно. По сумме двоеборья результат Аланы составил 210 кг. По итогам соревнований ближайшая преследовательница тяжелоатлетки из Чувашии Вероника Моисеева из Московской области завершила соревнования с показателем 164 кг. Глава региона Олег Николаев поздравил Алану Скрипко с великолепным выступлением.

Опубликовано: 26 февраля 2026 г.


Читайте также:

Саша подняла «серебряную» штангу
Представительница Чувашии завоевала три «золота» на первенстве России по тяжелой атлетике
Тяжелоатлетки кубок не выиграли, но россыпь медалей завоевали
Полина Андреева завоевала "золото" международного турнира по тяжелой атлетике
В Чебоксарах прошел турнир по гиревому спорту на призы газеты «Хыпар»
Батыревская земля встретила звездных гиревиков
Четыре спортсменки из Чувашии поднялись на пьедестал Кубка России по тяжелой атлетике
Боролись в условиях серьезной конкуренции

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.