Алана Скрипко подняла больше всех

Воспитанница чебоксарской спортшколы имени В.С. Соколова завоевала три золотые медали первенства России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет в Екатеринбурге. В весовой категории до 76 кг представительница республики финишировала первой в рывке и толчке, подняв штанги 95 кг и 115 кг

соответственно. По сумме двоеборья результат Аланы составил 210 кг. По итогам соревнований ближайшая преследовательница тяжелоатлетки из Чувашии Вероника Моисеева из Московской области завершила соревнования с показателем 164 кг. Глава региона Олег Николаев поздравил Алану Скрипко с великолепным выступлением.